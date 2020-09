Renuncia al cargo la Comisionada de SweetWater Sophia Lacayo

La Comisionada o concejal de SweetWater Sophia Lacayo renunció al cargo y aún no se explican las razones de su dimisión.

"Con gran pesar que renuncio formalmente a mi cargo como comisionado de la ciudad de Sweetwater con efecto inmediato" aseguró Lacayo en su carta de renuncia.

Luego de varias consultas de periodistas el alcalde de SweetWater confirmó la renuncia y escribió en su twitter, "Después de recibir un correo electrónico de la Oficina del Secretario de la Ciudad a las 5:03 p.m. de hoy en relación con la renuncia de uno de nuestros Comisionados de la Ciudad, y debido a las pesadas consultas de los medios, abordaré la renuncia mañana ..." y agregó "Como puede imaginar, esto me ha tomado por sorpresa y quiero asegurarme de estar adecuadamente informado antes de hacer declaraciones públicas" dijo el alcalde Orlando López.



Extraoficialmente se conoce que Lacayo, de origen nicaragüense, se vio obligada en renunciar por dos supuestas investigaciones en su contra, tras denuncias de algunos ciudadanos en SweetWater. Una de las investigaciones va en torno a que su domicilio ya no es en SweetWater, sino que en Kendall.

"Ha sido un honor y un privilegio para mí servir a la gente de Sweetwater y les agradezco desde el fondo de mi corazón la fe que depositaron en mí a través de sus votos. Continuaré sirviendo y luchando por nuestra comunidad en mi capacidad no oficial y me esforzaré por una mejor calidad de vida para todos los residentes de Sweetwater" escribió Lacayo en su dimisión.

