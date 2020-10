Violeta Granera informa que solicitaron sanciones para el Ejército de Nicaragua

Violeta Granera miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco aseguró que solicitaron sanciones para el Ejército de Nicaragua por considerar que son cómplices de la represión y por la "corrupción de la cúpula" en la institución castrense.

“Nosotros las hemos solicitado (las sanciones), estamos clarísimos en Nicaragua que el único lenguaje que entiende Ortega es el lenguaje de las presiones y de las sanciones y el círculo que maneja el Ejército, que no me estoy refiriendo a todos los soldados del Ejército que mas bien han sido victimas y además marginadosde toda la corrupción de las cúpulas del Ejército, no son responsables todos, pero sí como institución la que la dirigen han estado colaborando con el régimen y lo sabemos desde hace muchos años” denunció Granera.

De igual manera manifestó que el apoyo de la institución castrense con el régimen de Daniel Ortega queda evidenciada a través “de las denuncias nacionales e internacionales que hemos hecho sobre los asesinatos y la represión sobre todo en el norte de Nicaragua pero además con el hecho evidente de que las armas con las que están matando al pueblo de Nicaragua solo las puede tener el Ejército y que no están cumpliendo tampoco con su responsabilidad de desarmar a los que andan matando y reprimiendo al pueblo de Nicaragua, nosotros creemos en que va a llegar un momento y pronto en que el Ejército va hacer sancionado también” aseguró la lider opositora integrante de la Coalición Nacional.

Este viernes el Departamento del Tesoro de Estado Unidos incluyó en la lista de sancionados a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, Paul Oquist Kelley, secretario de la Presidencia, junto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (CARUNA).

Según el Departamento del Tesoro Ana Julia Guido de Romero fue designada basados en "informes que alegan que Guido, el Fiscal General, formó un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional designada para fabricar casos contra presos políticos y sus familias. Según estos informes, la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente, incluidos los jóvenes aguadores que fueron detenidos por entregar agua a madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya, Nicaragua en 2019".

Sancionaron también a Paul Herbert Oquist Kelley, secretario de la presidencia de Ortega quien "representa el Gobierno de Nicaragua a nivel internacional en una variedad de roles y juega un papel principal en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos. En numerosas entrevistas con medios internacionales de habla inglesa y en reuniones con representantes extranjeros, Oquist ha difundido las falsas narrativas y propaganda del régimen de Ortega. Además, Oquist ha defendido el caso de los Ortega a nivel internacional con un flujo incesante de mentiras para ocultar o justificar los abusos del régimen" argumento el Tesoro.

Este el viernes de sanciones, salió también implicada la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (CARUNA) por tratarse de "una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y no está sujeta a la supervisión regulatoria tradicional, fue designada por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de Banco Corporativo, SA (Bancorp), una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 13851. Caruna ha servido como herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa) $ 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo.Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de estas transferencias. Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas", indica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.