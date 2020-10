Rosario Murillo: "a palabras necias oídos sordos", ataca a opositores y se hace la víctima

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que las personas que tienen “odio” en sus corazones son “dignas de compasión”, en un discurso cargado de ataques a la oposición nicaragüense, a quienes calificó de “agachados” y “vende patrias”.

“Odio nunca más, el odio ya sabemos es un maleficio, es el mal, quienes tengan odio esos en sus corazones son dignas de compasión, por eso todos los días pedimos a Dios abrir los corazones de todos y no permitir que alberguemos sentimientos nocivos, destructivos” dijo.

En su monólogo, Murillo, no se refirió a los últimos ataques que los "hampones" paramilitares ejecutaron contra la periodista Verónica Chávez y la Coalición Nacional en Masaya, pese a los llamados de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a "investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque ocurrido en presencia de patrullas de la Policía, que habría omitido su deber de prevención".

#Nicaragua: 📌 @OACNUDH condena el ataque violento por parte de elementos progubernamentales en contra de un evento político de @Coalicion_nic, ayer en Masaya. Expresa solidaridad a las víctimas y a @Vero100noticias, quien resultó herida y se encuentra hospitalizada (1). — OACNUDH (@OACNUDH) October 12, 2020

El periodista y propietario de 100% Noticias Miguel Mora anunció que denunciará a Rosario Murillo y Daniel Ortega por el intento de asesinato a Verónica Chávez periodista de 100% Noticias.

Murillo respondió de forma genérica "a palabras necias oidos sordos". “Cada momento tiene su modalidad particular de heroísmo, aquí luchamos con valentía todos los días para avanzar para custodiar la paz y el bien. Cuánto hemos avanzado en medio de grandes dificultades y acciones pero ahí vamos porque la luz de Dios en nuestros corazones no extinguirá porque nadie puede arrebatarnos la esperanza. Hay quienes no entienden porque no son parte de esa cultura nicaragüense el legado no se inventa, no son caprichos de nadie,son heroísmos de un pueblo grande. Sabiendo que a palabras necias oídos sordos con odio nunca más”, manifestó.

En su discurso cargado de odio, la vicepresidenta aseguró que el régimen sandinista es “víctima” de “ataques extranjeros” “Este pueblo de Dios que ha sufrido mucho a lo largo del historia porque se ha interrumpido la paz desde fuera, siempre desde fuera y en complicidades, en complicidad de algunos agachados de adentro, los mismos de siempre, los vende patria, los entreguistas, los mismos que se creen ilustres, pero la ilustración es otra cosa”.

Murillo defendió que el modelo de “arriba los pobres del mundo” “el respeto no para cinco voraces sino para las mayorías que demandan, que exigen un mundo mejor, sociedades justas con desarrollo justo, no acaparamientos. Estar claros que ningún apellido está por encima de los que se consideran esas personas que creen que son superiores que consideran inferiores, no aceptamos que uno valga y otros no valgan, inaceptable, humano no es humano no es. Ya hemos aprendido a conocer a los que se consideran excepcionales, ellos creen que son excepcionales, nosotros sabemos que la excepción es en términos de dignidad humana”.

El Parlamento Europeo votó una resolución de once puntos donde rechazan la leyes de Agentes Extranjeros (Ley Putin), Ley de ciberdelitos (Ley mordaza) y leyes sobre crímenes de odio.

Los eurodiputados piden sanciones para Daniel Ortega y Rosario Murillo, si aprueban estas leyes en Nicaragua y no dan marcha atrás de la represión en contra de opositores, y si no garantizan el clima para unas elecciones libres y transparentes.