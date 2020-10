Resolución de OEA allana camino para ilegitimidad de Daniel Ortega

La resolución sobre el "Restablecimiento de las instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos en Nicaragua por medio de elecciones imparciales y justas" que aprobaría en las próximas horas la Asamblea General de la OEA, prácticamente allana el camino para la ilegitimidad del régimen de Daniel Ortega, consideró el jurista José Pallais.

En el punto cuatro de la resolución, se insta a Nicaragua a que los compromisos concretos sobre reforma electoral en particular la modernización, restructuración del Consejo Supremo Electoral, sean "implementados antes de que el Estado convoque elecciones generales o a más tardar en Mayo de 2021". Este punto obliga al régimen a efectuar las reformas electorales, modernización y restructuración y "debe ser implementado (no aprobado) es decir implementado antes de que el Estado convoque a elecciones generales" dijo Pallais a 100% Noticias. Las elecciones generales se convocan en Noviembre del 2020.

"En otras palabras, si el Estado de Nicaragua convoca a elecciones generales en noviembre de este año, (las reformas) tiene que implementarlas ponerlas en práctica junto con la convocatoria antes, no después. pero en todo caso ninguna reforma podrán ser implementadas a mas tardar en mayo del 2021" explicó Pallais.

¿Por qué esa fecha de Mayo del 2021?

El jurista aseguró que el mes de Mayo, son 6 meses antes de las elecciones de Noviembre del 2021 y "todas las reformas tienen que estar implementadas obligatoriamente antes de los 6 meses de la celebración de las elecciones y por qué?, porque este plazo de los 6 meses es lo que requieren los organismos que observan las elecciones" dijo Pallais.

PUEDE LEER: Canciller Denis Moncada intentó boicotear discusión de resolución de OEA sobre Nicaragua

Pallais quien es asesor en la Coalición Nacional, manifestó que los observadores internacionales tienen que conocer todas las reglas del juego "por lo menos con 6 meses de anticipación. Si no conocen estas reformas que ya deberían de estar implementadas, no pueden involucrarse, porque antes de involucrarse tienen que ver si las condiciones de las elecciones van a darse bajo estándares democráticos y sino aprecian esas condicones apropiadas bajo estándares democráticos, no participan, no se involucran, no observan y por eso es la fecha de mayo del 2021" argumentó Pallais.

EN MAYO OEA PUEDE DECIR NO OBSERVAMOS ELECCIONES POR SER ILEGÍTIMAS

El doctor José Pallais, comparó la situación de Nicaragua con Venezuela con respecto a la ilegitimidad que ya les cantaron tanto la Unión europea y OEA a elecciones de Asamblea Nacional que convocó Nicolás Maduro para diciembre de este año.

"Asi fue lo que sucedió recientemente con los europeos con las elecciones de la Asamblea Nacional que pretende hacer Maduro, dijeron no, no vemos condiciones para que sean democráticas y no participamos y como no participan no pueden ser respaldadas como elecciones legítimas y lo que resulte de ese proceso donde no hay participación de observación electoral por estimarse que no cumple con condiciones apropiadas bajo estándares internacionales lógicamente no puede esperarse que los resultados de la misma sean reconocidos como legitimos por la comunidad internacional" aseguró Pallais.

SIGA LEYENDO: Embajador Carlos Trujillo: "sabemos que tenemos los votos" para resolución en OEA sobre Nicaragua, exiliados realizaron plantón en Washington y Costa Rica

¿Esta resolución de la OEA allana el camino de la ilegitimidad de Daniel Ortega?

"Así mismo pero en dos etapas y en dos escenarios una si va cumpliendo se espera los resultados de las elecciones y si son fraudulentas no se reconocen y el otro es que si el régimen se revela y no coopera haciendo los cambios necesarios antes de mayo desde ahí se podría considerar su desconocimiento" respondió el jurista.

El canciller de la dictadura en Nicaragua, Denis Moncada rechazó el proyecto por considerarlo “injerencista”.

“La delegación del gobierno de la República de Nicaragua rechaza de manera firme y categórica la introducción en el capítulo 3 del proyecto preliminar del temario para el 50 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El tema la situación de Nicaragua y la situación de la República Bolivariana de Venezuela, es esencialmente injerencista y violatoria de los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas de la naturaleza y propósito de la carta de la Organización de Estados Americanos y los principios y propósitos del derecho internacional”, argumentó Moncada en su intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA.

Moncada agregó “Nicaragua reafirma su rechazo y desconocimiento a la introducción de este tema y solicitar que esta declaración sea incluida en la memoria y el acta que se levante por la Secretaría de la Asamblea General”, concluyó.