Embajador Carlos Trujillo: "sabemos que tenemos los votos" para resolución en OEA sobre Nicaragua, exiliados realizaron plantón en Washington y Costa Rica

La diáspora nicaragüense en Estados Unidos, exiliados y la organización Nicaragüenses en el Mundo realizaron un plantón en las afueras de la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir que se declare ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ser autores de crímenes de lesa humanidad en el país.

A la manifestación se sumó el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, quien expresó que apoyarán a Nicaragua para que se celebren elecciones libres y transparentes.

“Sabemos que mañana se va a tomar la resolución de Nicaragua en la OEA y para nosotros lo importante es que se celebren elecciones libres, vamos hacer todo lo posible acá en la OEA para que las elecciones sean legítimas, sean reconocidas y que el pueblo pueda decidir su futuro, es lo que estamos pidiendo a nuestros colegas de la OEA, sabemos que tenemos los votos, sabemos que lo vamos a lograr con la esperanza que tenemos en Dios, que el año que viene se van a celebrar elecciones libres y democráticas”, manifestó Trujillo.

La activista Haydee Castillo de Nicaragüenses en el Mundo le pidió a Trujillo presionar por la liberación de los presos políticos debido a que el derecho humano a la libertad es fundamental antes de ir a las elecciones presidenciales.

“Estamos pidiendo que no pueden haber elecciones con presos políticos que no pueden haber elecciones mientras se asesine a los nicaragüenses por gritar viva Nicaragua libre. Nicaragua tiene derecho a su libertad y a elegir cuando hayan condiciones, entonces nosotros le solicitamos a la Organización de Estados Americanos que no podemos renunciar a nuestro derecho de elegir a nuestras autoridades pero hay derechos humanos y libertades que son esenciales para poder ir a elecciones y nuestros presos políticos claman a la OEA por su libertad que es un derecho humano constitucional”, expresó Castillo a Trujillo.

En la manifestación, la diáspora dio lectura a un decálogo, en el cual se solicita a la oposición ser tomados en cuenta en el proceso de cargos de elección popular.

El voto en el exterior para todos los nicaragüense del exterior, sin exclusión ni limitación alguna Liberación de aquellos obstáculos constitucionales que impiden nuestra participación plena de las grandes decisiones de la nación Nuestra derecho a elegir y ser elegido en cargos popular en todos los niveles Para poder realizar elecciones es imprescindible garantizar procesos respetuosos y ratificado organismos internacionales En caso de realizar las elecciones primarias y transparente que se llama a participar en el proceso de selección de candidatos a presidente, vicepresidente y diputaciones nacionales Reclamamos la representación de la diáspora en los espacios de participación política de la oposición Nicaragua Participación en la elaboración de los futuros planes de gobierno nación, así como ser tomados en cuenta en la elaboración de un futuro contrato social para la nación Exigimos que la autoridad de gobierno se han elegido ciudadanos con credibilidad y sin pasado cuestionable Exigimos participación en las decisiones de la elección de autoridades y poderes del Estado

En Costa Rica, los nicaragüenses exiliados realizaron un plantón afuera de la sede de la OEA en el que pidieron declarar “ilegítimo” a Daniel Ortega y exigieron la liberación de los reos políticos.

“Que declaren al desgobierno de Daniel Ortega y ilegítimo que lo desconozcan, no más complicidad de todos los gobiernos contra Daniel Ortega, esperamos que voten y lo declaren ilegítimo Daniel Ortega”, expresó el profesor exiliado Gabriel Putoy.