La destituida diputada María Fernanda Flores y esposa del expresidente Arnoldo Alemán se declaró “víctima” de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, bancada sandinista y correligionaria María Haydée Osuna, a quien señaló de ser “cómplice” del régimen sandinista.

En una conferencia de prensa, Flores expresó que vivió un “atropello” y violación a los procedimientos establecidos en la Constitución Política y Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La ex legisladora leyó el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional que señala las faltas definitivas y pérdida de la condición de diputado

1) Renuncia al cargo;

2) Fallecimiento;

3) Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o

de inhabilitación para ejercer el cargo

4) Abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días

continuos dentro de una misma legislatura, sin causa justificada ante

la Junta Directiva de la Asamblea Nacional;

5) Contravención a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 130 Cn;

6) Recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales, por

cargo o empleo en otros Poderes del Estado o Empresas Estatales,

7) Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la

Contraloría General de la República al momento de la toma de

posesión del cargo.

Según Flores, la diputada Osuna debió introducir su queja en la Primera Secretaría de la AN, luego, la Junta Directiva tenía que conformar una comisión la cual evaluaría las quejas, pero esto no ocurrió.

“No se me permitió ir ante una comisión especial y expresar mi posición ante las acusaciones falsas de una señora diputada que el único problema que tiene es el rechazo total de la estructura del PLC” dijo Flores de Alemán, quien aseguró que fue “víctima” de golpes, insultos, y maltrato psicológico en el ejercicio de su cargo.

Rosamelia Montenegro, Secretaría Nacional de la Mujer del PLC, leyó un comunicado en el que rechazan el proceder de Osuna y aseguran que generó daño en las bases del PLC.

“El proceder de la diputada Osuna al pedir la separación y destitución del cargo de elección popular, no queda duda, arrepentimiento y la alianza que tiene con el frente sandinista, esto no es un daño a María Fernanda Flores de alemán si no al PLC y todas sus bases”, dijo Montenegro.

Sofía Gadea, representante de la Juventud del PLC, solicitó la separación del diputado Miguel Rosales de la representación en la Coalición Nacional por votar a favor de la desaforación de Flores. Al mismo tiempo, dicen desconocer al resto de legisladores que votaron a favor de la destitución de la ex primera dama.

“Hemos solicitado al comité la separación inmediata de Miguel Rosales para la Coalición Nacional, en consecuencia a la votación en la que se sumó a la bancada sandinista al votar por la destitución de María Fernanda Flores”, dijo Gadea.

Según el PLC, analizarán la decisión en una reunión “los jóvenes están en todo su derecho a pedir y solicitar lo que crean más conveniente, este partido estamos depositando en nuestros jóvenes la confianza como futuros líderes del PLC, en el comité ejecutivo nacional se tomará la decisión. No quiero admitir ninguna opinión es mejor escuchar todas las opiniones de mis correligionarios”, expresó la ex parlamentaria Flores.