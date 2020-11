María Fernanda Flores acusa de "cómplice" del FSLN a María Haydée Osuna  por su destitución

“Por sorpresa” tomó la diputada María Fernanda Flores de Alemán, la petición que hizo la representante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, quien solicitó quitar inmunidad y destituir de su cargo a Flores en la Asamblea Nacional.

En una entrevista a la Voz de América, Flores informó que el Jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez desconocía totalmente la solicitud de Osuna y lamentó que se le negara el derecho a la defensa.

“En la Junta Directiva Nacional donde participan los jefes de bancada, mi jefe de bancada Maximino Rodriguez desconocía totalmente con lo que salió la diputada María Haydee Osuna, es por eso que me tomó de sorpresa y lo raro es que no me dan el derecho a la defensa, ni siquiera se conformó una comisión para que esta comisión especial evalúe la situación, los argumentos, y tomar una decisión en mi caso, no se me ha dado el derecho al debido proceso porque obviamente soy una diputado oposición, a ellos no les interesa escuchar mis argumentos”, expresó la legisladora destituida.

🔴 Destituyen a la diputada María Fernanda Flores de Alemán de su escaño parlamentario con 80 votos a favor. Flores de Alemán tiene prohibido el ingreso a la Asamblea a partir de hoy. pic.twitter.com/VIl33szOGs — Houston Castillo (@HoustonTexasni) November 26, 2020

Flores acusó a Osuna de ser “aliada” del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) “es la manera de hacerlo más fácil a través de la aliada que tienen hoy, María Haydée Osuna, hoy dejé de ser diputada, me reuniré con mis abogados, el equipo legal para saber ¿cuál es el procedimiento? por la violación que han cometido”, dijo.

Según Flores, el retraso en el pago de los salarios y prestaciones a trabajadores del PLC “nada tiene que ver” con la decisión de destituirla que consideró de “orden político”.

“Nada tiene que ver una cosa con la otra, esto es meramente político, aquí no hay nada legal, al contrario han cometido todas las ilegalidades habidas y por haber, esto es una acción política en contra de una opositora que reclama respeto”, dijo.

En una entrevista a Nicaragua Actual, Flores señaló que la decisión demuestra que se vive en dictadura “Que hayan quitado mi inmunidad y mi derecho constitucionales través de un voto que se realizó en unas elecciones, arbitrariamente es una demostración más del tipo de gobierno y dictadura que vivimos en Nicaragua y esto solo me hace más grande a mi y me da más ánimo y entusiasmo para luchar primero por salvar a mi partido que hoy está secuestrado por doña María Haydee Osuna y su equipo que se lo está entregando al Frente Sandinista, ahora me queda salar a mi partido y sobre todo salvar la democracia de este pueblo” señaló Flores.