Violeta Granera delegada de la UNAB ante la Coalición Nacional no descartó un diálogo con Ciudadanos por la Libertad y Alianza Cívica en un "futuro cercano" con el objetivo de lograr la unidad de los sectores formales de la oposición en Nicaragua.

"No tenemos ninguna comunicacion institucional con la Alianza Cívica pero no somos enemigos, y obviamente hay muchas relaciones entre nosotros porque hemos dado la batalla en diferentes espacios. Sí tiene que haber una relación institucional en un futuro cercano" pero según Granera en esa nueva relación tiene que "haber transparencia y coherencia, ¿qué signficia eso? que lo que acordemos se tiene que cumplir. No podemos someter al pueblo de Nicaragua a otra frustración como la que se vivió cuando la Alianza Cívica decidió retirarse de la Coalición Nacional".

En el caso de Ciudadanos por la Libertad, Granera expresó que aún no tienen ninguna comunicación pero están "abiertos a la comunicación con todos los espacios que estén dando pruebas de querer luchar contra el régimen de Daniel Ortega.

Agregó que "hemos encontrado porque ha sido público, una posición muy cerrada, muy sectaria, muy excluyente, que no solo nos parece inadecuada para enfrentar la tragedia que está viviendo el pueblo de Nicaragua, sino que no los entendemos porque uno de los argumentos centrales es que jamás se van a meter con sectores que vienen del sandinismo etc. es extraño y sospechoso porque el MRS que es el foco de ataque estuvo en Alianza con los que hoy son CxL" recordó Granera.

Para Granera las diferencias no son profundas, son diferencias "superficiales" de "afanes hegemónicos y de control" que le hacen daño al desafío de luchar unidos contra la dictadura.

Leer más: Alianza Cívica no regresará a Coalición Nacional tras salida del PLC

Resolución de OEA contundente: elecciones, no farsa electoral

El dictador Daniel Ortega en Nicaragua recibió este jueves otra señal más de la comunidad internacional que no tolerarán una "farsa electoral" para los comicios de noviembre del 2021, esa es la lectura que hace Violeta Granera al ver la votación de 21 de 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, que rechazaron las elecciones "ilegítimas" en Venezuela.

"La resolución de la última Asamblea General de la OEA es absolutamente clara. AquÍ hay establecido criterios para que hayan elecciones creíbles, elecciones donde se pueda defender el voto popular y han sido muy claros en conversaciones que si no se dan las condiciones para que estas elecciones sean creíbles no se va a reconocer a la dictadura de Ortega. Esto es una muestra que hay países en América Latina que no están dispuestos a hacerse los locos frente a dictaduras como Venezuela y Nicaragua" dijo Granera.

La unidad y organización es un desafío que mantienen los diversos sectores de oposición en el país ante todos los escenarios que se avecinan, pero principalmente evitar la división del voto, si hay condiciones para correr y para decir no a una posible "farsa electoral" que imponga el dictador.

Siga leyendo: Coalición Nacional prevé fortalecerse tras romper con el PLC

"Vuelvo hacer el llamado a partidos de oposición a que no vuelvan a caer en la trampa de farsas electorales ya que tenemos que unirnos ahorita mismo para evitar que en los comicios de noviembre próximo sean para reeditar una farsa electoral. Tampoco se debe de reeditar la división en la oposición" sostuvo doña Violeta.

Granera considera que Ortega "está débil, de eso estoy convencida, pero también tengo que reconocer que la oposición no ha logrado consolidarse lo suficiente para esta fortaleza que se necesita en este trecho de la batalla".

La líder opositora también reconoció que las bases están unidas pero son las "cúpulas" las que están siendo el "obstáculo para fortalecer esa unidad"