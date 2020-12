Wálmaro Gutiérrez: "no tengo ningún comentario a cosas que no son importantes", tras sanción de Estados Unidos

El sancionado diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez evitó hacer comentarios sobre la sanción que le impuso este lunes la Oficina de Control de Activos Extranjeros, (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Gutiérrez fue sancionado por apoyar la "Ley de Agentes Extranjeros" que entra en vigencia este lunes, así también fueron sancionados el magistrado y vicepesidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar y el jefe de la Policía de León Fidel Dominguez.

"Yo hablo de cosas que son imjportantes lo que a mi me interesa es explicar al pueblo de Nicaragua las cosas que son realmente importantes y estos 20 millones de dólares son sumamente importantes para las y los nicaragüenses, el resto no tiene importancia" aseguró Gutiérrez, quien es Presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

Los periodistas insistieron sobre las críticas que hace Estados Unidos al trabajo de los diputados sandinistas por la aprobación de leyes represivas y Gutiérrez reiteró "no tengo comentarios a cosas que no son importantes (...) no tengo ningún comentario a cosas que no son importantes".

Leer más: Daniel Ortega: "quien pida sanciones" no podrá ser candidato en elecciones del 2021

Gutiérrez se mostraba sonriente, y mandó un mensaje navideño a los nicaragüenses "pongámonos en las manos de Dios y sigamos adelante porque el futuro es nuestro".

Siga leyendo: Diputados sandinistas aprueban Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua

En el caso del diputado Wálmaro Gutiérrez, quien es Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, la OFAC, argumenta la sanción porque "apoyó públicamente la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que especifica que las personas y entidades en Nicaragua que reciben fondos extranjeros generalmente deben registrarse y presentar informes mensuales detallados ante el Ministerio del Interior. Esta ley, que contempla multas y otras sanciones legales por incumplimiento, probablemente se invocará para atacar a personas u organizaciones clave que el gobierno considere una amenaza. La ley también afectará a los implementadores de programas humanitarios y democráticos en el país, ya que los contratistas pueden no querer arriesgarse a ser un objetivo del régimen debido a su trabajo con organizaciones internacionales de desarrollo" explica la nota del Departamento del Tesoro