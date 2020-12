El dictador Daniel Ortega prácticamente cerró el cerco a los opositores en Nicaragua al confirmar que envió una ley que inhibirá a quien "pida sanciones" y sea declarado "golpista" y "terrorista".

Ortega hizo el anuncio durante la graduación de cadetes de la sancionada policía sandinista, cuyo director es su consuegro el sancionado Comisionado General Francisco Díaz.

"El que no defienda a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. No podemos expulsarle porrque nació aquí, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes, está perdiendo sus derechos, ya perdió esos derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país, así es que ni que sigan peleando por buscar candidatos a la presidencia, porque las leyes no los permiten" advirtió el dictador quien estaba acompañado por el sancionado jefe del Ejército Julio César Avilés y el sancionado Jefe de la Policía Francisco Díaz, quienes aplaudíeron a Ortega cuando realizaba el anuncio violatorio a los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses.

Este viernes 18 de diciembre, Ortega envió con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional la "Ley de Defensa los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz" en la que establece que "Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que formente o inste a actos terroristas, que menoscaben la independencia, la soberania, la autodeterminación y que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular".

Ortega reacciona de esta manera tras el anuncio del Departamento de EStado de Estados Unidos, que continuarán presionando con sanciones para que se garantice una reforma a la Ley electoral, según lo expresado esta semana por el subsecretario de asuntos para el hemisferio occidental Michael Kozak, quien consideró "ridículo" y una muestra de debilidad de Ortega al acusar a Estados Unidos de conspirar al tratar de "unir a terroristas" y "golspitas" que es como Ortega tilda a los opositores en Nicaragua.

"Las prácticas terroristas dirigidas por el imperio, financiadas por el imperio, capacitados los terroristas por el imperio con millones de dólares invertidos para sembrar la muerte, el dolor, la inserguridad en un país que siempre ha defendido la paz, pero allí estaba el imperio permanentemente y no me canso de repetirlo porque es la verdad" reiteró nuevamente el dicdtador la noche de este viernes durante el acto de graduación de cadetes de la policía.