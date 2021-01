"Estoy segurísimo que nos van a buscar" dijo Monseñor Abelardo Mata sobre régimen de Daniel Ortega

El obispo de Estelí Abelardo Mata se mostró "segurísimo" que el régimen de Daniel Ortega buscará nuevamente a la Conferencia Episcopal, para restablecer un canal de comunicación para un diálogo en este año electoral 2021.

“Ya conocen el estilo de esta gente que cuando se sienten ahorcados buscan a la iglesia, buscan a las instituciones que tienen más credibilidad entre la sociedad, estoy segurísimo que nos van a buscar y allí estaremos pero exigiendo que se cumplan los acuerdos que no se han cumplido tanto en la primera fase del diálogo o como en la segunda" dijo Mata durante el programa Impacto 540, conducido por el periodista Alfonso Baldioseda en Radio Corporación.

El obispo agregó que están abiertos a ese diálogo "no nos podemos cerrar, la fuerza del evangelio nos obliga a abrirnos a todas estas luchas que se puedan hacer honestas, limpias o deshonestas o poner en pie a una nacion, es nuestra oportunidad si la tenemos la aprovechamos"

Actualmente el régimen solo mantiene el canal de comunicación con la Nunciatura Apostólica que ejerce su labor diplomática " y a procurado tocar a la nunciatura o las estructuras de gobierno a nivel mundial de la iglesia para poder ellos flotar" y agregó que también los Ortega Murillo mantienen comunicación con "sacerdotes que se mueven como satélites alrededor de la perspectiva de ellos, pero queda muy limitado a la persona involucrada".

Mata exhortó a no "seguir con la política caudillista alrededor de un líder, que si se equivoca el líder nos vamos todos a un mismo abismo y aquí debemos de pensar en un plan de nación, en un proyecto de nación para vender al pueblo no una casilla, no un color" dijo el obispo en referencia a la responsabilidad que tiene cada ciudadano en Nicaragua, como familia para "romper con la apatía", "por eso es de vital importancia que construyamos la ciudad y la nación, no esperando del líder político”.

“Cada ciudadano tenemos la gravísima responsabilidad de construir la nación, como mejorando nuestras relaciones humanas, siendo más honestos siendo más responsables, la fidelidad, la palabra dada, la palabra es sagradísima, nuestro abuelo no necesitaba de abogados ni de papeles sellados para hacer sus pactos, porque palabra dada era palabra sagrada, porque así era justamente la concepción divina del ser humano, creo que por ahí se puede vencer la apatía” mencionó Abelardo Mata.