La Unidad Nacional Azul y Blanco ya tiene listo su mecanismo de selección de candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia de la República y diputados. En el caso del aspirante a la Presidencia de Nicaragua será un candidato único, para volcar todos los esfuerzos de la organización en respaldarlo al momento que vaya a competir con los otros candidatos presidenciales de la Coalición Nacional, PRD, CxL y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Guillermo Incer miembro del Consejo político de la UNAB dijo a 100% Noticias que la selección de candidatos estaría lista a más tardar en la segunda quincena de febrero. Entre los precandidatos a la presidencia están Felix Maradiaga, quien confirmó que postularía para participar en los comicios internos. También se mencionan a José Antonio Peraza y a Violeta Granera, ambos no han confirmado su participación en los comicios internos.

"Hemos convenido que la Unidad Nacional va a tener una sola persona, un solo candidato a la presidencia y que esta persona sea quien elija a su fórmula para la vicepresidencia una vez electa. Se ha convenido que si en caso a esta persona le pasa algo, lo echan preso, sale del país por razones políticas u otra índole lo sustituya la persona que quede en segundo lugar" informó Incer.

Pero ¿por qué un candidato único?, según Incer es para evitar el "canibalismo" a lo interno entre los propios aspirantes a candidaturas de la presidencia "y también, el apoyar una candidatura implica esfuerzo económico, logística y consideramos que en momentos de austeridad tenemos que apoyar a una sola persona que goce de respaldo mayoritario en nuestra organización" explicó Incer.

Será la Asamblea General de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que elegirá a los candidatos. Esta Asamblea está compuesta por 200 organizaciones, "cada organización va a tener derecho a 10 votos para participar en esta elección interna, tendremos un universo de 2 mil votantes" mencionó Incer.

Esta Asamblea también elegirá a los candidatos a diputados nacionales y del parlamento centroamericano, PARLACEN, pero en el caso de los diputados departamentales "puede haber variación" y es que la selección la realizarían los miembros de UNAB de ese departamento, agregó.

Los diferentes sentores de oposición dentro de la Coalición Naciona, CxL y Alianza Cívica, barajan la posibilidad de que la selección de los candidatos a cargos de elección popular en una Alianza electoral, sean escogidos vía encuestas nacionales y representativas. Incer desde ya apuesta a encuestas y no a repartición de cuotas.

"La UNAB es de la opinión, que las listas para las diputaciones se elijan en el orden en que vayan saliendo en las encuestas y que no haya arreglo de cuotas y no que los primeros me los das a mi, los segundos me los das a mi, que la población elija a personas y el orden. La UNAB no está por repartir cuotas como si se tratara de repartir cartas de naipes" argumentó Incer en el programa 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau.