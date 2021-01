"Ese audio está sumamente manipulado y no lo puedo confirmar. Han alterado de forma burda fragmentos de mis llamadas" denunció Félix Maradiaga

Un audio del político opositor Félix Maradiaga circula en redes sociales de sandinistas. La página de youtube 24 Horas Nicaragua, colgó una comunicación de Maradiaga, algunas de sus partes suenan como cortadas y se refiere al contexto que vivía la Coalición Nacional, aparentemente en Junio del año 2020 cuando se debatía la "hegemonía" de los partidos políticos en dicha plataforma de oposición.

"Ese audio está sumamente manipulado y no lo puedo confirmar. Han alterado de forma burda fragmentos de mis llamadas. No voy a hacer más comentarios sobre audios grabados ilícitamente en conversaciones privadas, y que además son alterados. Agradecería mucho no darle cancha a ese trabajo sucio de quienes maliciosamente interfieren mis llamadas y luego manipulan la grabación" contestó Maradiaga cuando le consultamos e insistió que no daría declaraciones "sobre la base de una grabación ilegal y además manipulada"

El artículo 96 de la Constitución establece la prohibición al espionaje en comunicaciones. De forma expresa dice "se prohíbe a los organismos del ejército y la policía y a cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político".

Maradiaga es uno de los políticos de oposición a quien el régimen mantiene bajo casa o managua por cárcel, les impide la circulación o bien los persigue si salen del domicilio donde se encuentre.

¿Pero qué dice el audio que le espiaron a Maradiaga?



En la grabación el opositor expresa su preocupación por el rumbo que llevaba la Coalición Nacional en ese entonces, "en primer lugar una de las cosas más preocupantes que está pasando es que el bloque que debería de liderar la coalición, era uno en el cual la Unidad Nacional y la Alianza Cívica eran el bloque fundacional con la metodología en la cual decíamos que no íbamos a iniciar con partidos políticos y que sobre la marcha se podían evaluar qué partidos políticos entraban, bajo la premisa de que si entraban partidos políticos muy temprano, íbamos a dar al régimen la señal de que estábamos declinando la búsqueda de una casilla independiente. La alianza se opuso rotundamente, la persona que incluso que presionó fuerte fue Chepe Pallais hubo un desencuentro bien desagradable entre don Chepe y la Ivania (se escucha corte) eso creo yo lo voy a llevar en mi corazón como una de las grandes decepciones políticas".

El audio agrega "sí tuvimos que haber luchado al máximo por imponernos, el mismo Dr. Pallais quien fue el gran defensor de un nucleo fundacional y el mismo Juan Sebastián porque decía que la coalición no existía todavía, pues hoy mismo lo están tratando de revertir ellos no lo admiten digamos como un error".

La UNAB, según ese audio en su momento dejó de considerar al Partido de Restauración Democrática (PRD) como su aliado.

"El PRD era hasta hace poco, era un aliado bien estratÉgico de la Unidad Nacional, pero poco a poco ha venido acercándose más, sobre todo con la llegada de Miguel Mora, a las posiciones que tiene digamos el PLC. Ustedes también se imaginan a don Luis Fley, también ahi, y el Movimiento campesino creo que aprovechando muy bien a favor de ellos, también en ese bloque y Yátama también. Jamás se pensó que la coalición estuviera liderada por los partidos políticos, ni que los partidos políticos tradicionales tuvieran una asimetría de poder e influencia dentro de la coalición como la que están teniendo en este momento. Realmente la situacion de la cn es sumamente crítica" refiere el audio que según Maradiaga es "manipulado".

En la tercia por el control de la Coalición, terminó saliéndose la Alianza Cívica, quien invitó junto a la UNAB a los partidos políticos. Lograron aprobar un sistema de toma de decisiones que fuera de consenso, donde ni los partidos políticos, ni las organizaciones de sociedad civil tuvieran hegemonía, el uno sobre el otro. El PRD, el Movimiento campesino, FDN, votaron a favor de la suspensión o expulsión del PLC que no superó su litis interna y nuevos pactos con el FSLN.