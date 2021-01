Bonifacio Miranda: la abstención electoral en Nicaragua ya no es una opción

El analista político Bonifacio Miranda llamó a las fuerzas de oposición a abandonar la lucha “fratricida” para concentrarse en la liberación de presos políticos y reformas electorales profundas que garanticen transparencia en el recuento de voto de los nicaragüenses.

“Están en una lucha intensa por imponerse uno sobre otro y eso se ve muy mal, se ve como una lucha de poder interna y no como una preocupación para resolver los problemas centrales que tiene Nicaragua que es esta dictadura que desde el 2018 ha logrado sobrevivir y sólo nos queda una sola oportunidad para cambiar el gobierno y son las elecciones de noviembre del año en curso. Para poder cambiar el gobierno se requiere mínimamente una reforma electoral pero los diferentes grupos están enfrascados en la lucha fratricida están descuidando un tema central mayo es el plazo para hacer la reforma electoral y no se ve una propuesta unificada de reforma electoral”, manifestó Miranda.

Según el experto, la oposición debería de realizar una campaña unificada para las reformas electorales y reiterar que el abstencionismo no es una opción.

“No se ha hecho una campaña para lograr esas reformas electorales, si hay abstencionismo tenemos un solo ganador que es el frente sandinista y la perpetuación de la dictadura (...) Si no hay un discurso claro hacia la gente va a ser imposible que alguno de estos logre cautivar la simpatía popular, se necesita una reforma electoral para que la gente entienda que sólo tenemos una oportunidad para derrotar a la dictadura este año y es en las elecciones de noviembre, si no participa la mayoría de la población es casi seguro que el frente sandinista se reelija ¿cómo motivar a la gente que está desmotivada? es el gran problema”, indicó.

Asimismo, el analista criticó que existan tres grupos de comités de familiares de presos políticos los cuales realizan campañas por su cuenta.

“Tenemos tres comité de madres que están peleando por aparte, gestionan fondos por aparte, realizan su campaña por aparte ya deberían de unificarse en uno solo la liberación de los presos políticos, la reforma electoral, se habla tanto de unidad que cansa escuchar esa palabra debería unirse sobre un punto específico reforma electoral por eso es que nunca hay unidad y la gente se decepciona porque lo que hay detrás de la bandera de la unidad son intereses mezquinos”, expresó.

Miranda criticó la selección de candidatos que realiza la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sin presionar por la liberación de prisioneros políticos y reformas electorales.

“No es momento de elegir candidaturas es momento de concentrarnos en la reforma electoral para que no haya abstencionismo para que a partir de mayo cuando quede aprobada, podemos decir con libertad propóngase quien se proponga (...) hemos llegado a un extremo ridículo que mientras no se han aprobado reformas electorales hay un grupo que ya están planteando la elección de candidatos y eso no se ve muy mal, se ve como una ambición de poder de parte ciertas personas y no se ve como una propuesta sincera para unificar a la oposición y enfrentar a la dictadura, están planificando elecciones internas en UNAB por ejemplo y no están concentrados en lo que deberían estar concentrados”, lamentó Miranda en una entrevista en Acción 10.