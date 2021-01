10:40 a.m.

La diputada sandinista y primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Maritza Espinales atacó a la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo, por demandar institucionalidad democrática como el primer paso antes de establecer la cadena perpetua en el país.

En el debate de las reformas al Código Penal y Ley de Violencia contra las Mujeres, Ley 779, la diputada Azucena Castillo señaló que los crímenes atroces ocurren por la falta de educación y principios, pero enfatizó que el primer paso es tener institucionalidad democratica, lo cual no existe en el país.

“¿Cómo se va a tener eso si no hay institucionalidad democrática en este país? Empecemos por ahí, es una necesidad para gobernar ¿como se debe gobernar? que aquí reine la institucionalidad democrática, de esa manera podemos empezar a hablar de orden, equilibrio y desarraigo social, de otra manera no se puede alcanzar, el pueblo nicaragüense debe saber que el bienestar, el orden, equilibrio y el desarrollo del país se basa en eso, en la institucionalidad democrática que no existe en estos momentos”, expresó Castillo.

La legisladora señaló a los diputados sandinistas por tener “desfachatez” por hablar de instrumentos internacionales cuando el régimen es señalado por graves violaciones a los derechos humanos “¿Cómo podemos sacar una ley de ese tamaño? que es para atacar lo que dije esos crímenes abominables y venimos hablar con desfachatez que esta reforma constitucional viene a conciliarse con los instrumentos internacionales, cuando este país es acusado ante las Naciones Unidas por crímenes internacionales, hay una desconfianza en toda la población que dice que este instrumento, es un instrumento más que se une a los anteriores que se han venido dando que no buscan más que reprimir y meter más miedo”, indicó.

A estas declaraciones, respondió airada y visiblemente molesta la diputada sandinista Maritza del Socorro Espinales, quien señaló a Castillo de “descarada” y “sinvergüenza”, azuzada por el diputado aliado Wilfredo Navarro.

“Aquí hay personas descaradas y lo tengo que decir muy fuerte y claro para que nuestro pueblo escuche especialmente nosotras las mujeres, las mujeres más vulnerables de nuestros barrios, las mujeres de la zona rural. Dicen que tenemos desfachatez y falta de vergüenza y quien tiene aquí falta de vergüenza es la que fue ministra y en el Partido Liberal Constitucionalista del Fondo de Inversión Social y Económico FISE, parte de una estructura de gobierno que se daba el lujo de recortar la educación en los 16 años neoliberales (...) Ella si tiene desfachatez, ella si tiene sinvergüenza, nosotros acá estamos construyendo un marco jurídico para seguridad para que las mujeres para que dejemos de escuchar noticias tan dolorosas como la que ocurrió el domingo que tres hombres mataron a una joven eso es lo que nosotros queremos evitar” dijo molesta Espinales.