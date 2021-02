Dos aspirantes apuestan a un plebiscito para "abolir" o no el Ejército, mientras un tercero apuesta por una "transformación"

10:35 a.m.

En el programa Nicaragua Debate, producido por 100% Noticias, Nicaragua Actual, Despacho 505 y la Lupa Press, los aspirantes a la presidencia por la oposición, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, aseguraron que los nicaragüenses son los que deben decidir la abolición o no del Ejército de Nicaragua. Mientras, Félix Maradiaga propuso una transformación del sistema de seguridad.

Nicaragua Debate les preguntó que varios sectores sociales y políticos, plantean que se debe abolir del Ejército de Nicaragua, por su complicidad con la dictadura de Daniel Ortega. ¿Ustedes respaldan esta medida de forma inmediata o será un proceso?

Al respecto, el aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, aseguró que la Jefatura y altos mandos del Ejército deben explicaciones a los nicaragüenses debido a que fueron señalados por participar en la represión en abril 2018.

“Tienen mucho que explicar en los sucesos ocurridos en abril del 2018 en los organismos de derechos humanos ha señalado la presencia de militares altamente entrenados, evidencia de utilización de armamento pesado en contra de la población en operación limpieza. Para comenzar tienen que dar cuenta los responsables y el involucramiento que tuvo el Ejército en la comisión de estos delitos”, manifestó.

Chamorro señaló que Costa Rica no tiene Ejército, lo cual le permite destinar mayores recursos del gasto público a temas prioritarios como la educación, frontera, carretera, entre otros.

“Juega un papel importante en la fronteras, una reforma o eliminación de Ejército debería tomarse en cuenta a la población a través de un plebiscito una vez restablecida la democracia, para saber qué vamos hacer con ellos, tiene que ser una decisión de país, si va a desaparecer, pero tiene que ser el soberano que decida”, concluyó.

El aspirante por el Partido Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora, aseguró que de forma inmediata solicitará la renuncia de las jefaturas del Ejército y Policía, respecto a la abolición de las fuerzas castrenses propuso un referéndum o plebiscito para que el pueblo nicaragüense decida el futuro de esta institución.

“Corresponde consultar a la población referéndum o plebiscito, que la población, que pueblo nicaragüense decida si quiere o no un ejército porque más que un Ejército militar es un grupo de empresarios corruptos, dueños de bancos, empresas y todo eso ¿cuánto nos cuesta? ¿cuánto podríamos invertir en educación? esa decisión no la va a tomar el presidente ni los diputados, sino la población”, aseguró.

Respecto a la sancionada policía sandinista, Mora aseguró que está “contaminada” y propuso solicitar ayuda internacional, tal y como lo hizo la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

“La policía no tiene remedio, la policía está partidarizada, te puede matar por pensar diferente y está bien contaminada no creo que todos los policías pero sí ahí tendríamos que pedir ayuda internacional como lo hizo Violeta Chamorro que tenía guardaespaldas de afuera, creo que la policía tiene que ser lo más primordial y lo más radical al bienestar del pueblo”, indicó.

Mientras el aspirante Félix Maradiaga apuesta a una “transformación” del sistema de seguridad para seguir velando por el resguardo de las fronteras marítimas y combate al narcotráfico.

“Yo no voy a ser categórico en la abolición del Ejército, probablemente no sea algo tan fácil e inmediato, pero creo que tenemos un ejército de la Guerra Fría, es necesario construir alrededor de capacidades estratégicas militares que corresponden a otro momento de la historia. (...) Yo personalmente creo que los nicaragüense debemos apuntar a una transformación de nuestro sistema de seguridad para tener no un ejército moldeado de la época de la guerra fría sino una fuerza de seguridad y un gasto público de seguridad orientado a reducir la delincuencia, reducir el delito y como repito atender otras necesidades de los nicaragüenses”, expresó.

Para Maradiaga, el rol que juega el Ejército en las fronteras marítimas es vinculante por eso propone una “reconversión” militar en el país.

“Para nadie es un secreto que fui Secretario general del Ministerio Defensa a los 24 años de edad y trabajamos en aquel momento en el libro de la Defensa Nacional en 2005, hablamos de la importancia de la reconversión militar, es decir guardafronteras con capacidad de búsqueda y rescate, resguardo de las fronteras marítimas, patrimonio marítimo, colaboración con una policial de verdad no una policía sancionada y lucha contra el narcotráfico, lo que tenemos un aparato militar al servicio una familia, un aparato militar que ha desconocido el artículo 5 de la constitución política que habla de un ejército independiente”, culminó.