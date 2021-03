Ex miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) lanzaron el Movimiento Liberal, el cual contó con la presencia de la ex diputada María Fernanda Flores, esposa del ex presidente Arnoldo Alemán, quien manifestó que su esposo no tiene nada que ver con esta nueva plataforma política.

“Aquí estamos a raíz de la petición de las bases y estructuras del PLC que están siendo hoy por hoy acosados por la dirigencia del partido en contubernio con el frente sandinista… Arnoldo Alemán no tiene nada que ver en este movimiento, Arnold Alemán no está participando ni tiene ningún vínculo con el movimiento liberal, este movimiento es exclusivamente que nace de las bases y las estructuras del PLC, que no quieren trabajar con la dirigencia de María Haydée Osuna”, dijo María Fernanda Flores.

En el lanzamiento, el activista político, Holman García, denunció la supuesta persecución de la representante del PLC María Haydée Osuna “Ante la injusta y perniciosa persecución del régimen sandinista en contra de los liberales que, en un contubernio desmedido con la representante legal del PLC, designada por el Consejo Supremo Electoral, María Haydeé Osuna y que han actuado en contra de los miembros que fueron electos por sus correspondientes territorios, tanto en las juntas directivas departamentales regionales, municipales y distritales, hemos conformado este movimiento”, manifestó García.

Asimismo, el activista informó que las bases están en proceso de desafiliación del PLC dirigido por Osuna “Anhelamos convertirnos en la esperanza democrática de Nicaragua agrupando a todas las fuerzas liberales del país y poder trabajar a futuro en la constitución de un único partido liberal. Llevamos más de cien directivas constituidas y anunciamos que todos los miembros de las directivas estamos en proceso de desafiliación del PLC” dijo García.

El Movimiento Liberal no descarta integrarse o acercarse a otra de las organizaciones opositoras en el país. “El objetivo es organizarnos y que sea la organización el colectivo que decida a qué agrupación sumarse, está la Coalición Nacional , está la alianza ciudadana, está UNIR y pretendemos tener reuniones bilaterales con estos grupos”, indicó García.

Acusaciones

La representante del partido rojo, María Haydée Osuna, señaló a la ex diputada María Fernanda Flores de estar detrás de este movimiento por aspiraciones presidenciales.

“Doña Fernanda anda más dividiendo al partido, sus ambiciones son desmedidas porque ya no solo quiere ser presidenta del PLC sino que quiere ser dueña del PLC para ser candidata a la República además de soberbia, prepotente quiere ser presidenta de Nicaragua, ¿Cuando? no sé, Dios sabrá”, acusó Osuna.

La dirigente Osuna es señalada de ser aliada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).