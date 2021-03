CxL anuncia período de inscripción de candidatos presidenciales en su plataforma política

10:15 a.m.

En las próximas semanas la Alianza Ciudadana convocará al proceso de inscripción de aspirantes a la presidencia de la República informó Óscar Sobalvarro, Vicepresidente Nacional del partido Ciudadanos por la Libertad. Además, el político aseguró que se reunirán con los integrantes de la Coalición Nacional para conversar sobre la plataforma electoral, es decir con los partidos y organizaciones sociales que integran la CN, dichas pláticas sostienen es por separado y no como bloque.

En una entrevista en Acción 10, Sobalvarro señaló que hay “organizaciones” que están fabricando precandidatos sin tener un partido político, pero al mismo tiempo llamó a los aspirantes a inscribirse en el proceso de selección para elegir al candidato único de la oposición.

“Esa desesperación, vemos a organizaciones sociales metidas en política, que antes no lo hacían, miramos una sociedad civil organizada pero en la práctica son movimientos políticos porque las personas que representan estas organizaciones están jugando a política están fabricando precandidatos, hay es una efervescencia política buscando cada quien lograr su espacio y al mismo tiempo buscando la salida a la crisis política que tiene el país. Entre más rápido tengamos un candidato único se podría ir concentrando la unidad tan deseada por los nicaragüenses y el otro tema es la definición de la plataforma electoral ¿en qué casilla se va a correr? lo vamos a ver en los próximos días, dentro de las próximas tres semanas”, expresó.

El activista político señaló que si los candidatos de la Coalición Nacional están dispuestos a someterse al proceso de inscripción de la Alianza Ciudadana los inscribirán y señaló que es importante que el candidato idóneo cuente incluso con el apoyo de los sectores religiosos como iglesia católica y evangélica.

“Primero se inscriben los precandidatos, se abre el proceso de selección de candidatos que todavía no estamos claros cuánto tiempo va a durar y tiene que ser un proceso democrático, donde hay encuestas, debates, la comparecencia misma de los precandidatos en medio de comunicación, tienen que hablar con los territorios con la gente para que sean aceptados y que se puedan vender y puedan presentar sus propuestas. Si los candidatos de la Coalición están dispuestos a participar en ese proceso nosotros los inscribimos”, dijo.

Sobalvarro señaló que los candidatos deberán participar en debates públicos, a pesar que algunos integrantes de la Alianza Ciudadana le huyen al debate. Nicaragua Debate invitó a algunos liderazgos a participar pero estos se excusaron.

CxL descalifica a Comisión de Buena Voluntad

El vicepresidente Nacional de CxL, señaló que la Comisión de Buena Voluntad ya “rindió sus frutos” por lo cual considera que no tienen ningún motivo para sostener encuentro con dicha comisión a la que señaló de ser creada por la Coalición Nacional.

“Ya dio sus frutos se reunió con los precandidatos firmaron un documento en el que cada uno va a respetar los resultados, es un buen paso. Nosotros ya respondimos a la Comisión de Buena Voluntad más allá de lo que hicieron nos vemos motivos para reunirnos con ellos es una plataforma política que no tiene una casilla, no hay nada que conversar, los precandidatos están saliendo y lo que necesitan los precandidatos es una casilla y nosotros hemos ofrecido la casilla de Ciudadanos por la Libertad. Uno de los integrantes de la comisión expresó preferencia por uno de los candidatos desde antes de ser parte de la comisión eso causa desconfianza, además la creó la misma Coalición Nacional es una camisa de fuerza que se pusieron ellos, para nosotros no es ninguna camisa de fuerza”, argumentó.