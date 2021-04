Dennis Martínez propuesto como garante para reunión de PRD y CxL, asegura Saturnino Cerrato

11:04 a.m.

El reverendo Saturnino Cerrato, Presidente de Partido de Restauración Democrática (PRD) confirmó a 100% Noticias que proponen al expelotero de grandes ligas, Dennis Martínez, para que sea el garante o acompañante de la reunión entre PRD y Ciudadanos por la Libertad (CxL). Cerrato dijo que enviarán otra carta a CxL, mencionando a Martínez como garante.

"Pensamos en proponer a Dennis Martínez que está fuera del país, pero todavía está por concretarse, al menos de él no hemos escuchado nada, lo que percibimos que no quieren a Don Fabio Gadea por lo que escribió, pensamos que tendrían menos prejuicio con Dennis Martínez, si no lo aceptan a él tendremos que seguir discutiendo a quien se escoge de garante" expresó Cerrato.

Según Cerrato le comentó a Martínez de manera informal que la idea de proponerlo como garante "él por alguna razón me llamó a mí, yo le dije a él estamos pensando que la mejor persona a proponer ante la negativa de que Comisión de Buena Voluntad sea la garante, que a los mejor lo aceptarían a usted, y él dijo que con mucho gusto aceptaría" agregó el reverendo.

El lunes santo, el PRD entregó una carta de invitación a CxL en sus oficinas para reunirse el miércoles santo en un hotel de Managua a las 10 de la mañana, proponían que un miembro (sin mencionar nombre) de la Comisión de Buena Voluntad (CMV) estuviera de garante.

CxL vetó la propuesta del garante por que "no cumple con el requisito básico de imparcialidad pues sus voceros y equipo técnico tienen conocidos vínculos con otros grupos políticos y varios de ellos han ya expresado opiniones descalificantes sobre este partido y la Alianza Ciudadana" dice la Presidenta de CxL, Kitty Monterrey, firmante de la carta.

"Como mecanismo de transparencia, proponemos que el contenido y avance de las conversaciones sea informado diariamente de manera oficial a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, para que los ciudadanos sean los garantes de esta conversación y acuerdos" respondió Monterrey.

¿Por qué PRD insiste en un garante?

El Partido de Restauración Democrática (PRD) insistirá en la importancia de tener a un tercero como garante que escuche lo que se conversa entre los dos partidos políticos, aseguró el reverendo Saturnino Cerrato, quien considera que por los actuales niveles de "desconfianza y las condiciones de la relación con ellos, se plantea la necesidad de alguien que sea garante de los acuerdos a los que lleguemos".

"Es mejor tener un garante oyendo todo, él no tendrá voto en decisiones pero está oyendo y luego todo lo que salga al público, él puede decir, eso es cierto o uno de estos dos grupos se está excediendo en lo que dijo, por eso creemos mejor que haya un garante".

"La historia de Nicaragua es que todo se hace bajo la mesa, misas negras y creemos que la Comisión de Buena Voluntad, hay personas como Dennis Martínez y otros que nunca han estado en el mundo político y estas personas darían fe de ambos lados. Tanto le conviene a CxL como al PRD hacer las cosas con transparencia frente a los ojos de los nicaragüenses" insistió Julio González, Coordinador político del PRD.

En la carta que contestó Kitty Monterrey a Cerrato, delegó al vicepresidente del Partido Óscar Sobalvarro para la coordinación del primer encuentro. Según González es importante que esté Monterrey quien es la que toma las decisiones.

"Yo ya hice declaraciones públicas que sí necesitamos que esté Doña Carmela Monterrey (Kitty) en esa reunión, si ella no está, sería demás irnos a estarnos sentarnos con alguien que no toma decisiones nosotros hemos dicho que necesitamos reunirnos con los tomadores de decisiones y en todo caso es doña Carmela Monterrey, la que nosotros le hemos dicho sentarnos y platicar" dijo González.

Llama la atención que Monterrey se ha reunido con el Presidente del partido regional PAMUC, con el líder del Movimiento Campesino Medardo Mairena y en el caso del PRD delega a Sobalvarro, vicepresidente de CxL.

Cerrato niega show mediático

El reverendo Saturnino Cerrato niega que la invitación a CxL sea un show mediático a como lo han calificado desde CxL. Mencionó que le tomaron la palabra a directivos de CxL que por varios medios de comunicación han dicho que estarían dispuestos a hablar con el PRD, pero que formalmente no habían recibido nada por escrito ni fijando, hora, lugar, fecha.

"Nunca nos hicieron llegar un documento escrito estableciendo la invitación, recibimos una carta de Alianza Cívica en la que ellos nos invitaban pero de Alianza Cívica no de CxL, pero como ellos solo se habían limitado a medios verbalmente nosotros preferimos enviarle un documento escrito tomando la iniciativa, si ellos lo toman como que es chamarrazo, una forma de mover los medios eso es cosa de ellos pero nosotros estamos en serio en este asunto" argumentó Cerrato.