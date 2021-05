¿Medardo Mairena se bajará del caballo? ¿aceptará diputación de CxL?

10 a.m.

Una fuente filtró a 100% Noticias que el aspirante presidencial Medardo Mairena, ex coordinador del Movimiento campesino, aceptaría bajarse del caballo, dejaría su aspiración presidencial para aceptar la primera diputación nacional en el Partido Ciudadanos por la Libertad, CxL que le garantizaría también más cuotas en el legislativo. La tarde de este viernes Mairena se reuniría con la presidenta de CxL Kitty Monterrey.

El escenario en la oposición cambió drásticamente desde que se aprobaron las reformas electorales a la medida de Daniel Ortega. La ley electoral obliga a las organizaciones políticas a inscribir en trenza (hombre-mujer o viceversa) en todos los puestos de elección popular. La Presidencial y Vicepresidencia, tiene que ser hombre-mujer, antes de la reforma podían postularse dos varones o dos mujeres en esos cargos.

Una persona cercana a Mairena, nos informó que el análisis que hicieron es que bajo este panorama Mairena, por el método de selección establecido en la Coalición, que es por macroencuestas nunca estuvo convencido y el tiempo se agota para la unidad. Tampoco el método de selección de Alianza Ciudadana (CxL) que establece porcentaje para encuesta, preparación, debate y cierta experiencia, tampoco le garantizaría la candidatura presidencial.

100% Noticias llamó al aspirante presidencial Medardo Mairena, pero no contestó el celular. Llamamos a Juanita Juárez, Coordinadora del Movimiento Campesino y nos dijo que "Medardo ahorita no está", y le consultamos de la reunión con CxL.

"Medardo no creo, eso lo tiene que hablar con nosotros. Estamos dispuestos para reuniones con cualquiera. Si alguien nos llama de pronto estaríamos reuniéndonos. Con cualquiera nos reunimos, siempre para lograr la unidad" nos dijo Juárez vía telefónica.

¿Se van a salir de la Coalición? "Nosotros somos autónomos, estamos en la Coalición Nacional, respaldamos a la Coalición Nacional. El PRD ya ha tenido pláticas con CxL, todavía nos sabemos a qué acuerdos llegaron con CxL. Habrá una reunión del Comité Ejecutivo de la Coalición donde nos van a informar".

Le insistimos a Juárez sobre si Mairena les ha comentado de abandonar la precandidatura presidencial "yo no creo, no sé, ya eso es cosa de él. Eso no lo creo. Como trabajamos en el territorio, Doña Kitty sabe que a Medardo lo sigue la gente, hay que estar claros de eso. Estos días son bien tensos para nosotros" dijo Juárez.

Juárez espera que ambos bloques loguen un acuerdo entre hoy y mañana porque el tiempo corre y se agota para la unidad.

El calendario electoral aprobado por los nuevos magistrados electorales sandinistas fijó como único día para inscribir alianzas electorales entre partidos políticos para el 12 de mayo.