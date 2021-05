CxL y PRD reaccionan a informe de Dennis Martínez sobre unidad fallida

Los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido Restauración Democrática, (PRD), reaccionaron al pronunciamiento del ex grandes ligas Dennis Martínez, quien señaló a PRD y CxL por como los grandes culpables por no alcanzar la unidad en una alianza electoral entre los dos bloques opositores Coalición Nacional y Alianza Ciudadana.

El coordinador político del PRD, Julio González, dijo que el informe de Martínez evidencia que PRD tuvo buena voluntad, pero CxL no quiso la unidad “no quiso asistir doña Carmela Monterrey a la reunión con el reverendo por mucho que insistimos, insistimos en que estuviera al final dijo que estaba enferma, ellos no querían la unidad que CxL no quería unidad”

Para González, el interés de CxL estaba en el PRD pero jamás quisieron a la Coalición Nacional “tal vez don Dennis no lo dice por respeto, por su labor, pero eso era evidente que ellos únicamente quería arreglaste con el PRD y no como Coalición porque ellos hablaban del peso político y que el peso político que tenía cada organización eso es lo que tenía que valer y que la organizaciones sociales fueran hablar con Alianza Cívica y que el partido político con mayor peso y relevancia no arreglamos entre nosotros, entonces nosotros dijimos que no porque esta casilla le pertenece a la Coalición y no podemos hacer nada a sus espaldas”, expresó

Por su parte, Óscar Sobalvarro, vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL) respondió “Ningún comentario, tarde o temprano la verdad se hará pública”, pese a que el día de la inscripción de alianzas electorales, Sobalvarro emplazó a Dennis Martínez a decir la verdad sobre las reuniones.

En un pronunciamiento, Dennis Martínez lamentó que CxL y PRD defraudaron al pueblo nicaragüenses que estaba en vilo por la firma de la unidad y la conformación de una gran alianza para conseguir la democratización del país, así como romper las cadenas de la represión, corrupción y violaciones constantes de los derechos humanos.

Según Martínez, estuvo en tres reuniones cargado de optimismo que la unidad se concretaría, pero expuso que CxL tuvo una actitud “extremadamente” intransigente.

“Era importante dar ese primer paso, algo que nunca llegó. En la segunda vi mucha tensión, más flexible el PRD y un CxL extremadamente intransigente, la postura de esto o nada. En ese momento comencé a captar que todo se perfilaba en show mediático, queriendo extender la agonía del pueblo para luego buscar culpables del fracaso de la unidad”, manifestó