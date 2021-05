PRD firma alianza de hecho con organizaciones de Coalición Nacional, el Movimiento campesino se ausentó

Este sábado el Partido Restauración Democrática, (PRD), realizó su convención donde ratificaron su alianza con las organizaciones de la Coalición Nacional y firmaron una alianza de hecho con la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Unidad Territorial (Unite), la Alianza Cívica por la Unidad Nicaragüense (ACUN), Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) y la Unidad sindical magisterial. El gran ausente fue el Movimiento campesino y Medardo Mairena.

"El Movimiento Campesino es el que tiene que responder esa pregunta, (si se van a CxL) primero ellos han sido parte de la Coalición, les mandamos invitación y nos dijeron que por ahora no podían venir a la invitación. Nosotros queremos que estén adentro pero la decisión es de ellos" expresó el Reverendo Saturnino Cerrato, Presidente del PRD.

El documento fue firmado por las seis organizaciones mencionadas y los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga de la UNAB, Luis Fley del FDN y Miguel Mora del PRD.

“Han decidido constituir una alianza electoral de hecho con el fin de participar en las elecciones generales convocadas a realizarse el 7 de noviembre del año en curso. Dicha alianza se suscribe por coincidir todas las organizaciones con objetivos políticos y su posición claramente opuesta a la dictadura y su lucha permanente en la defensa de los valores democráticos” dice el documento firmado.

Cerrato: sin acuerdos no se podía firmar

El Presidente del PRD, Saturnino Cerrato respondió a la ausencia del partido al emplazamiento que hizo Alianza Ciudadana (CxL) en el Hotel Inter de Metrocentro a pocas horas que fueran a inscribir su alianza en el CSE. Según Cerrato lo visto el miércoles fue "un show mediático" ya que no era que tenían que llegar a firmar sin haber alcanzado acuerdos claros.

"Ellos dijeron vengan y firmen y nosotros no teníamos que ir y firmar. Nosotros debíamos ir a sentarnos con ellos para ventilar, para considerar cada uno de los aspectos del acuerdo, la representación legal, la casilla, los candidatos y otros aspectos propios entre 2 partidos políticos iguales (...) Nosotros íbamos a sentarnos y conversar todos esos aspectos para poder formar la unidad. Eso fue un show mediático, ellos querían que nosotros llegáramos ante presión del periodismo y presión de la gente que estaba ahí, firmen, firmen, firmen, nosotros íbamos a sentarnos para hacer acuerdos correspondientes para luego firmar" dijo Cerrato a periodistas.

El candidato presidencial del PRD, Miguel Mora en su discurso destacó que el PRD es "humilde, pequeño y victorioso".

"El pueblo está unido" dijo el aspirante presidencial Félix Maradiaga, quien destacó que "la pobreza y el hambre no conoce de color político".

Agregó "no nos engañemos que la unidad no es entre grupos de poder, la unidad es alrededor de la dignidad de la persona humana", manifestó Maradiaga.

Maradiaga llamó a la población a que "no se dejen engañar. Los radicales y extremistas son otros, los que defienden privilegios y su cuota de poder, que pretende callarnos y cerrar las puertas de la participación ciudadana".

Por su parte la representante de la Unidad Sindical Magisterial, ratificó su participación en la alianza de hecho con el PRD.

“Aquí estamos presentes que no desistimos, no declinamos, somos perseverantes, hemos sido un sector bien maltratado, golpeado, pero aquí en esta Coalición hemos tenido voz y también voto, y le decimos a la dictadura los maestros no declinamos, y de que se van se van” dijo la representante.

“Como juventud representada en la Coalición Nacional, respaldamos el actuar de la Coalición en la búsqueda de una unidad democrática que respalde los intereses del pueblo no los políticos partidarios, que cercenan las libertades de nuestra Nicaragua, el pueblo va a juzgar a los detractores de la patria, quienes se echan la lucha en la bolsa y a la vez se alían con el régimen” dijo el joven representante del FDN.

Ricardo Baltodano, del grupo de Excarcelados políticos GREX, destacó que la Coalición Nacional es la que tiene la mayor representatividad de organizaciones integradas en su mayoría por víctimas de la dictadura.

“Vamos a luchar por la justica la reparación de todos los daños causados por la dictadura… por eso el GREX está en la Coalición, no podríamos alcanzar en otro grupo más elegante y que no le guste que uno le hable con la verdad, quieren que uno les hable con medias verdades, no, aquí no hubo la unidad deseada y la seguimos deseando, no porque el PRD llegara tarde, ah no porque no quiso venir temprano la esencia está en cuantos meses esta Coalición le ha rogado a esta gente que se sentara en serio” denunció Baltodano.