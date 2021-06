Kitty Monterrey reitera que van a elecciones pero bancos no les prestan para campaña electoral

La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ahoga” financieramente a CxL debido a que la banca nacional no les da respuesta a las solicitudes de financiamiento para promover y defender el voto de cara a las elecciones generales del 07 de noviembre.

“Momentos muy difíciles cuando nuestros líderes locales están bajo constante hostigamiento y pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política al no poder conseguir hasta ahora ni siquiera mediante préstamos los recursos necesarios para promover y defender el voto”, dijo Monterrey.

LEER MÁS: Monseñor Álvarez: Nicaragua está agonizando, hemos empeorado, exhorta a orar por la liberación

Según la activista política, desde hace un mes solicitaron préstamos para promover el voto pero la banca nacional simplemente no da una respuesta, ni justifica su silencio.

“No ha habido una justificación y respuesta no sabemos, pero realmente no tenemos respuesta alguna hace más de un mes solicitamos los préstamos que son normales en época de campaña no solamente para este partido (...) incluso es oficial del Consejo Supremo Electoral poniendo la cesión de derecho a la orden pero no habido respuesta, nada no sabemos hemos llegado hasta aquí con voluntariado (...) trataremos de seguir adelante con ese voluntariado ¿cómo lo vamos a hacer? y hasta dónde vamos a llegar no lo sabemos”, manifestó.

Monterrey considera que la falta de respuesta de la banca nacional se traduce en represión y “asfixia” para la agrupación política. Respecto a la empresa privada, Monterrey dijo que existen presiones aunque algunos empresarios quieren apoyar sienten temor a represalias.

“Nadie en estos momentos hay temor al régimen no podemos ignorar que realmente hay una enorme tensión en la población y sabemos que es difícil la represión. La represión es real, la represión se da de diferentes formas y presiones no solamente es tener a la policía afuera o estarte persiguiendo, represiones es cortarte o tratar de asfixiarte financieramente es parte de la represión que estamos viviendo en el país”, expresó.

Elecciones para liberar a presos

Además, la presidenta de CxL, se mantiene firme en la decisión de participar en las elecciones presidenciales para liberar a los presos políticos, pero advierte que deben existir condiciones necesarias.

“Nosotros vamos hacer hasta lo imposible por mantener una salida cívica a la coyuntura si es un momento hay que ya no podamos eso se verá, en estos momentos nosotros seguimos manteniendo y exigiendo que hayan condiciones para estas elecciones eso es lo más importante la exigencia de esas condiciones para participar y que tengamos esta salida cívica (...) Voluntad política para que haya condiciones esa es la realidad nosotros esperamos que puedan darse esas condiciones si me estás preguntando qué si vamos a ir a las elecciones con los presos existentes habrá que ver las condiciones porque obviamente el proceso electoral es el que nos va a permitir liberar a los presos políticos eso es lo que todos creemos”, dijo

SEGUIR LEYENDO: Báez: “hay pueblos que sufren “hemorragias” a causa de tiranías irracionales que los oprimen”

Respecto al proceso de escogencia de candidatos presidenciales, Monterrey informó que esa metodología queda descartada debido a que los precandidatos inscritos y los que mostraron intenciones están detenidos ilegalmente, por lo cual analizan otro método de escogencia.

“En un momento que era una selección democrática de los candidatos ya no es posible, en primer lugar, no tenemos ni siquiera el financiamiento, segundo lugar, pretender hacer debates, encuestas ya no es posible nosotros tenemos a dos precandidatos inscritos obviamente los otros habían expresado su intención (...) después de hablar con los pre candidatos inscritos ver otros mecanismos que es lo que estamos haciendo en estos momentos porque el que se había diseñado ya lamentablemente ya no es posible (...) esperamos que una vez que culminen estas consultas podamos ofrecerle a los medios y a la población en general que es lo que vamos a hacer y cómo pensamos hacerlo”, informó