Lula a Daniel Ortega "no abandone democracia", quien se cree insustituible se transforma en dictador

La condena en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua continúa creciendo en medio de la brutal persecución contra la oposición de cara a las elecciones convocadas para el próximo 7 de noviembre. En las últimas horas el expresidente de Brasil y quien era considerado por el dictador como un aliado Luiz Inacio Lula da Silva envió un mensaje contundente a Ortega.

"Toda vez que un gobernante se empieza a creer insustituible, toda vez que un gobernante se empieza a creer imprescindible, surge un poco de dictadura en ese país (…). Cuando uno piensa que no hay nadie para sustituirnos, nos estamos transformando en dictadores”, opinó el ex mandatario, durante una entrevista con la periodista mexicana Sabina Berman en la que habló de la región y se refirió puntualmente al caso de Nicaragua según reportó el medio Infobae.

De igual manera el expresidente brasileño manifestó que Ortega fue un gran presidente “en el comienzo inmediato de la Revolución Sandinista”, sin embargo, da Silva dijo que hace diez años no tiene contactos con Nicaragua: “No sé muy bien lo que está sucediendo, pero tengo informaciones de que las cosas no están nada bien ahí”.

Ante la crisis que atraviesa el país centroamericano, el ex presidente brasileño le dio un consejo al dictador nicaragüense: “Si pudiera darle un consejo a Daniel Ortega, se lo daría a él y a cualquier otro presidente, no abandone a la democracia. No abandone defender la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de los medios de comunicación, porque eso es lo que fortalece a la democracia”.

Asimismo, Lula agregó que “para que un metalúrgico como yo llegue a la presidencia, para que un indio como Evo Morales llegue a la presidencia de Bolivia, sólo puede suceder a través de un régimen democrático. Permitir que el pueblo avance en términos de conciencia es lo que elige a la gente, que fue lo que pasó con el compañero López Obrador, quien luchó mucho para llegar a la presidencia”, dijo el expresidente de Brasil.

En esa línea, consideró importante que Nicaragua tenga “una alternancia en el gobierno”: “La democracia permite alternancia en el poder; permite inclusive desde el punto de vista de las clases sociales pueda existir un relevo en el poder”.

Recordó que, durante su mando, en el año 2010, su gestión contaba con un 87% de aprobación en las encuestas. Pese a esto, no buscó un nuevo mandato: “Mucha gente quería que yo tuviera un tercer mandato, yo no acepté un tercer mandato porque soy ampliamente favorable a la alternancia en el poder, para que la sociedad vaya perfeccionando su participación democrática, a veces se equivoca, a veces tiene éxito…”.