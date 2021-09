Embajador de México en Nicaragua responde "no son acciones injerencistas" ante reclamo de cancillería

10:20 a.m.

El Embajador de México en Nicaragua, Gustavo Cabrera respondió el reclamo que le hizo el Ministerio de relaciones exteriores que calificó de "abusiva publicación" por dar retuit al pronunciamiento que hizo Sergio Ramírez Mercado, sobre las acusaciones y orden de detención en su contra.

"En relación con la carta que me envío el MINREX Nicaragua sobre la información de la red social Twitter a la cual le di retweet, me permito resaltar que no son acciones injerencistas, ni tienen la intención de generar conflicto alguno" dijo el embajador Cabrera en su cuenta de twitter.

La nota de censura firmada por Arlette Marenco del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, califica la posición de "injerencista y entrometida" acusándolos de ser sumisos "fielmente a los yanquis" y siendo "interventores permanentes en nuestros asuntos propios por encargo del imperio" dice cancillería.

La funcionara del MINREX llamó a "México debe cumplir con su Doctrina Estrada y descontinuar ese lamentable, desdichado e infeliz camino de ocurrencias y vanidades, de servilismos y lacayismos, de pelelismos que niegan su propia Historia".

El laureado escritor, exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez agradeció la solidaridad del embajador azteca en Managua.

"Gracias embajador por representar tan bien la dignidad y la valentía de México que encarnan Juárez, Madero y Cárdenas dentro y fuera de las fronteras contra las dictaduras".

Ramírez rechaza acusación

Ramírez rechazó las acusaciones y desnudó que las "dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio y sus caprichos".

El Escritor recordó que la dictadura de Somoza también lo acusó en 1977 por "delitos parecidos" como "terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz".

"La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes" dijo Mercado en una declaración pública.