"Miguel Mendoza sigue en pie de lucha y sus ideales se han fortalecido", aseguró la hermana del preso político

Cristian Tinoco relata que su padre, Víctor Hugo Tinoco, lloró como un niño al conocer sobre la muerte de su hermana y denunció que el INSS se rehúsa a entregarles la pensión del excanciller.

"Miguel Mendoza sigue en pie de lucha y sus ideales se han fortalecido", aseguró la hermana del cronista deportivo y preso político, Mercedes Mendoza, mientras Cristian Tinoco, hija del excanciller de la República y reo de conciencia, Víctor Hugo Tinoco, denunció que la dictadura a través del Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS) se rehúsa a entregarles la pensión de su padre que por derecho les corresponde.

El sistema de justicia sandinista el pasado 6 de septiembre remitió a juicio al periodista Miguel Mendoza por el supuesto delito de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", según informó el Ministerio Público de la dictadura en un comunicado. El preso político lleva 116 días tras las rejas de la Dirección de Auuxilio Judicial de la Policía Sandinista (PS), conocidas como el nuevo "Chipote". Su hermana lo pudo ver este martes, luego que el régimen permitiera la segunda visita a los encarcelados y afirmó que su pariente ha perdido 20 libras de peso.

"Ha sido tanto para los ellos (los presos políticos) como para nosotros un sufrimiento, una angustia, teníamos prácticamnete 42 días de no saber de su condición física y salud. Mi mamá es una anciana, de 92 años y él estaba angustiado por saber de ella y de sus hijos por el problema de la pandemia, él no sabía cómo estaban...ahora que lo miramos, él nos transmitió ese mensaje que se siente fortalecido en la fe de Dios, moralmente también y él es inquebrantable, que su lucha no la va a dejar, sigue en pie de lucha porque los ideales, más bien, se han fortalecido", relató Mendoza.

Mendoza recordó que la visita a los presos políticos es un derechos de las familias y no un regalo de la dictadura. Denunció que su hermano sigue siendo sometidos a interrogatorios y ahora los oficiales de la PS le apagan las luces. Se quejó porque en el Chipote no les aceptado los medicamentos que éste necesita para tratar la diabetes y la presión, tampoco le permiten ser asistido por su abogado. Los artículos personales, bebidas, mascarillas y repelentes contra mosquitos no se los entregan. "Nos dijo que una nube de zancudos lo molesta mucho y solo le dan un poco de alcohol, como que fueran ellos los que están comrando las cosas", denunció.

Tinoco lloró la pérdida de su hermana

Cristian Tinoco denunció que en el "Chipote" los presos políticos reciben una mala alimentación, por lo que a diario llevan dos bebidas viaminadas a su padre, pero los uniformados solo le entregan una cada día, además le llevaron un champú y no se lo dieron. Al ver a su padre tuvo la oportunidad de contarle que su hermana, Alma Tinoco Fonseca, se había rendido a la muerte.

"Mi papá no se había enterado del fallecimiento de mi tía, a mi me parece bien que no estuviera enterado en el aspecto de que no es lo mismo que te lo diga la Policía a que te lo diga tu familia. Mi mamá le dijo: ´tu hermana Alma está en el cielo´ y entonces mi papá ya empezó a preguntar cómo (pasó) y después se puso a llorar amargamente como un niño; mi madre y mi hermana lo abrazaron y lo consolaron, lo dejaron que llorara, que viviera en ese momento su luto, pero sí es bastante difícil para ellos la perdida de los seres queridos", relató Cristian.

El pasado 30 de agosto Tinoco Fonseca y otros exguerrilleros sandinistas fueron acusados por el MP por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado nicaragüense. Los judiciales a cargo de las causas los remitieron a juicio y no valoraron todas las irregularidades alegadas por las defensas de los presos políticos.

Crsitian denunció que desde que la dictadura apresó a su padre el Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS) se ha rehusado a darles el dinero de la pensión de su progenitor y tampoco lo remite al banco correspondiente. Por ello solicitaron a la jueza Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, que gire instrucciones a la institución mencionada, pero no lo ha hecho. Tampoco han permitido que el abogado de Tinoco pueda verlo en el Chipote para que firme un poder generalísimo y su familia pueda llevarlo al INSS y seguir recibiendo lo que les corresponde por ley.