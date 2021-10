Eurodiputado: “¿De qué servirán las acciones europeas el día después del fraude electoral?” en Nicaragua

El eurodiputado José Ramón Bauzá cuestiona la tardía respuesta europea a los abusos de la dictadura de Ortega y Murillo, mientras opositores exhortan a ejecutar acciones contra el régimen.

Opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran que la posición de los países de la Unión Europea (UE) en relación a los abusos del régimen es contundente, pero esperan que los europeos ejecuten más acciones en los próximos días, mientras el eurodiputado José Ramón Bauzá criticó la tardía respuesta europea a la crisis de Nicaragua.

Bauzá considera que es justo que la UE no reconozca las elecciones generales de Nicaragua, debido a la represión generalizada que ejecuta la dictadura de Ortega y Murillo. “Pero si esta firmeza la hubiera mostrado Europa hace un año cuando se planteó el marco legal la represión y el fraude electoral, Ortega y Murillo no se habrían atrevido a tomar como rehenes a los opositores que encarceló este verano, ni tampoco se habrían fabricado unas elecciones a medida cómo las que veremos el próximo día 7”, cuestionó Bauzá.

Este lunes, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sostuvo que los próximos comicios electorales en Nicaragua son una “farsa” celebrada por una dictadura en referencia a Ortega y Murillo. “El presidente Ortega y su mujer la vicepresidenta Murillo han eliminado a la oposición política asegurando su victoria en las próximas elecciones del 7 de noviembre encarcelando a todos los opositores, esta es una de las peores dictaduras del mundo”, dijo Borrell tras la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo.

Opositores exhortan pasar de las palabras a las acciones

Otros países como Estados Unidos (EE.UU) y España han calificado las votaciones en Nicaragua como una farsa que no tiene garantías constitucionales ni condiciones mínimas. “La posición de la Unión Europea es contundente, ellos ya venían señalando sistemáticamente de que este proceso electoral no contaba con garantías y por ende carecía de los elementos para ser reconocida, pero por otro lado esperamos que estas nuevas posiciones oficiales vengan acompañadas de acciones específicas que permitan establecer un cerco a la dictadura, sobretodo en el acceso que aún tienen de los fondos internacionales”, exhortó Alexa Zamora, coordinadora rotativa de la Coalición Nacional (CN).

“Ahora vamos a una situación en la que Ortega puede negociar desde una posición de fuerza que no debería tener y me temo además que nuestra indecisión le haya envalentonado. Ante todo ello, yo me pregunto: ¿de qué servirán las acciones europeas el día después de que el fraude electoral se haya consumado? y ¿por qué no se podrían haber adoptado hace un año?, cuando ya estaba claro que Ortega y Murillo no tenían ninguna intención de abandonar prácticamente el poder. Es una pregunta a la que espero que el alto representante (de la UE) nos dé una respuesta”, se preguntó Bauzá.

Mientras, en Nicaragua la dictadura mantiene tras las rejas a 160 presos políticos, entre ellos a siete precandidatos presidenciales y dos más que decidieron exiliarse por temor a ser apresados.