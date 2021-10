Ortega y Hernández abordaron temas económicos de interés mutuo, consideran analistas

Por su lado, funcionario de El Salvador manifestó su rechazo al tratado firmado entre Nicaragua y Honduras sobre la delimitación territorial, que según él, involucra a los tres países.

Exdiplomáticos no descartan que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hayan abordado temas de interés personal y político este miércoles, mientras funcionarios del Gobierno salvadoreño rechazaron el acuerdo de demarcación fronteriza acordada entre ambos países.

Ortega y Hernández se reunieron en Managua para firmar un tratado que demarca las fronteras de ambos países en el mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca y que pretende dar cumplimiento a sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, según informaron ambos.

“No lo podemos decir con certeza porque no nos consta, pero siguiendo una lógica sensata, no sería raro ni ajeno que lo hagan (que hayan abordado otros temas), sobretodo porque estos dos están perfectamente coludidos, el Orlando es el que le está sirviendo de testaferro a Ortega para una serie de evasiones, ahí hay dinero que aquí lo tiene bloqueado porque está en la mira de los Estados Unidos, entonces me imagino que lo están evadiendo para Honduras para poderlo allá legalizar t más que el presidente de Honduras también está en la picota”, consideró el exdiplomático Egard Parrales.

En marzo de este año, Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua por un juez de Nueva York, por introducir 185 toneladas de drogas a Estados Unidos, según los fiscales con la colaboración de su hermano, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El presidente hondureño ha negado las acusaciones de estar también implicado.

El Salvador rechaza tratado de Honduras y Nicaragua

El secretario de Comercio e Inversiones de El Salvador, Miguel Kattán, reaccionó este jueves al acuerdo firmado entre Ortega y Hernández y afirmó que “el acuerdo convenio, acuerdo, tratado que firmaron no tiene ninguna validez, es nulo en su esencia y en su naturaleza”.

Kattán recordó que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de 1992 establece que el acuerdo sobre los límites marítimos debía hacerse entre los tres países y no dos.

“Entiendo que no haya venido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por una doble razón: él, en un momento determinado, la arremetió contra el de Honduras y en otro momento la arremetió contra el de aquí (Ortega), imagino que no debe sentirse contento en reunirse con ellos dos”, recordó Parrales.

En dicho tratado, Nicaragua y Honduras invitan a El Salvador a mantener la zona del Golfo de Fonseca como un área de paz y desarrollo que permita generar progreso para los ciudadanos de las tres naciones.