Senador Bob Menéndez pide acelerar respuesta contra régimen de Daniel Ortega

El senador demócrata de Estados Unidos, Bob Menéndez, a través de un mensaje en su cuenta de la red social de Twitter, alertó a la comunidad internacional de las dañinas intenciones del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y de la necesidad de acelerar acciones contra este régimen.

“El ataque autocrático de Daniel Ortega contra la democracia y el pueblo nicaragüense debería hacer sonar las alarmas en todo el mundo. La respuesta de la comunidad internacional a este régimen debe acelerarse. Ignoramos la fantasía de Ortega de ser el Kim Jong Un de América Latina bajo nuestro propio riesgo”, dijo Menéndez, quien junto a otros senadores norteamericanos ha solicitado al Gobierno del presidente Joe Biden aplicar sanciones para la dictadura de Ortega.

A tan solo 12 días de realizarse las votaciones cuestionadas en Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo mantiene a 162 presos políticos. En los últimos cinco meses ordenó la captura de 39 líderes opositores, precandidatos presidenciales, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, quienes han enfrentado detenciones y procesos judiciales irregulares. Además, 123 reos de conciencia son mantenidos encerrados en los distintos sistemas penitenciarios del país desde las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018.

