¿Qué busca el Gobierno de Nicaragua con los "troles", las cuentas falsas en las redes sociales?

El Gobierno de Daniel Ortega busca amplificar la ideología progubernamental y anti-oposición en Nicaragua usando cuentas falsas en las redes sociales, conocidas como "troles", explican expertos.

La campaña de desinformación del Gobierno de Nicaragua que llevó a Meta Platforms Inc. (antes Facebook Inc.) a iniciar una investigación que culminó con el cierre de más de 1.000 cuentas de Facebook e Instagram y luego llevó a Google Alphabet Inc. a clausurar un total de 82 canales de YouTube y tres blogs ha encendido las alarmas sobre la agenda política del Gobierno de Daniel Ortega.

Expertos consultados por la Voz de América coinciden en la existencia de una agenda que busca amplificar la ideología progubernamental y anti-oposición generando contenidos falsos previo a las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 7 de noviembre.

¿Qué es una "granja de troles?

La “granja de Troles” que fuera mencionada por la investigación de Meta "es un grupo y agencias especializadas” que tienen como objetivos generar contenidos falsos (noticias, perfiles, sitios, etc) y crear "una red de canales donde esos contenidos se difunden”, dijo Margarita Bojórquez, especialista en comunicación estratégica digital y quien ha trabajado con gobiernos y diferentes sectores de Centroamérica en esta área.

El objetivo es posicionar un tema, generar un debate y que éste se posicione en la mente de la población, explicó.

Troles buscan manipular "a favor del gobierno" en Nicaragua

En el caso del Gobierno de Nicaragua, tal y como dejó al descubierto el estudio de la compañía también dueña de Instagram, el debate busca manipular el discurso público a su favor y culpar a actores externos de la crisis política que vive el país.

"El objetivo era inundar la conversación en internet en Nicaragua con mensajes a favor del gobierno y en contra de la oposición", recalcó el líder de Inteligencia para Operaciones de Influencia de Meta, Ben Nimmo.

Nimmo señaló que la red en Nicaragua comenzó en abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno dirigidas por estudiantes.

En ese momento el objetivo de las cuentas falsas era “desacreditar a los manifestantes, incluso haciéndose pasar por estudiantes y tratando de informar coordinadamente las cuentas de los críticos”. Y desde fines de 2019, Facebook señaló que se enfocaba cada vez más en publicar y amplificar contenido progubernamental.

El hecho de que las cuentas fueran operadas principalmente por personal de TELCOR, organismo de control de telecomunicaciones de Nicaragua, y otras entidades gubernamentales, es algo calificado por Bojórquez como “perturbador”.

“Es el Estado, es el Gobierno, es un entramado institucional que ha creado esta estructura (…) que deja mucho que pensar sobre la crisis democrática que se está generando y el efecto sobre el poder de decisión de los ciudadanos”, agregó la experta.

El gobierno de Ortega seguirá usando el mismo esquema "para manipular"

Dicho esfuerzo coordinado, “para corromper o manipular el discurso público”, como señaló Facebook, es un problema de grandes proporciones que refleja la impunidad en la que la Administración Ortega opera, según Mildred Largaespada, experta nicaragüense en comunicación social y análisis de redes sociales.

Bajo la creencia de “que pueden infringir las reglas de todo el país y de cualquier institución”, porque controlan el sistema legal a su favor, pensaban “aplicar una operación de comunicación política más intensa usando el mismo esquema” previo a los comicios, dijo Largaespada a la VOA.

Y aunque el cierre de las cuentas en diferentes plataformas los tomó por sorpresa, cree que seguirán usando el mismo esquema. “Toda esa operación la van a seguir haciendo, pero ahora ya no tendrá el impacto que creían”, afirmó.

El diputado oficialista Wilfredo Navarro, luego de conocer la noticia del cierre de las cuentas, dijo que se trataba de una “agresión”.

“Si Facebook y toda la gente esa cree que puede dañar la revolución, pues se equivocan, porque vamos a abrir otras. Nos cierran una, abrimos 10. Así que se olviden que creen que nos van a hacer daño, más bien nos vamos a hacer expertos en todas esas cosas”, aseguró.

Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja gobernante y quien suele ser activo en sus redes sociales, defendió en su cuenta las acciones del Gobierno orteguista afirmando que “los votos se depositan en centros de votación ubicados en todo el territorio nacional".

"Los votos se ganan trabajando, en el universo tangible, donde el pueblo tiene demandas tangibles que demandan solución”, dijo.

Para Largaespada, la reacción de “enfado” de los adeptos de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, es debido al impacto que creen les ha generado la suspensión de las cuentas, pese a que no han logrado obtener la influencia suficiente “en el debate público” con sus cuentas falsas porque "todo era propaganda”.