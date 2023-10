Embajador de Nicaragua en Bolivia marcha con Evo Morales ¿y la injerencia?

A pesar de que la dictadura de Daniel Ortega tilda de “injerencista” a todo aquel diplomático que alza la voz contra las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por sus verdugos, en Bolivia, el embajador de Nicaragua en ese país Elías Chévez, participó en la Marcha por la Patria, realizada por Evo Morales el expresidente de esa nación.

El exmandatario destacó la participación de Elías Chévez en los “asuntos internos” de ese país. "El hermano embajador de Nicaragua en Bolivia, Elías Chévez, llegó hasta la #MarchaPorLaPatria para darnos su aliento y apoyo. Nuestro agradecimiento por su solidaridad con el pueblo boliviano", escribió el exmandatario boliviano en su cuenta de Twitter.

Junto a su comentario, Morales publicó una serie de fotografías en donde se aprecia al embajador designado de Ortega abrazando a Evo y participando de la marcha que ha sido realizada en “respaldo” al gobierno de Luis Arce, del partido del exmandatario, quien atraviesa una serie de protestas debido a un paro indefinido que lo obligó a derogar una ley, misma que obligó a Morales a renunciar a la presidencia de Bolivia en el año 2019.

La marcha finalizará el lunes en La Paz, en Bolivia y se tiene previsto que recorra 180 kilómetros. Actualmente, Morales lleva recorrido un poco más de 90 kilómetros.

“Sandinistas doble moral”

Luis Fley, representante del opositor Frente Democrático Nicaragüense (FDN), tildó como “doble moral” la acción del embajador de Nicaragua en Bolivia, de participar en la marcha política y además explicó que la participación de Elías Chévez en la marcha política, es una acción de “injerencia”.

“Esa es la doble moral de los sandinistas. Cuando los gobiernos apoyan al pueblo nicaragüense en su lucha por la Democracia, se llama injerencia en los asuntos internos, pero cuando ellos están respaldando a los movimientos de izquierda a fines del sandinismo en otros países, a eso le llaman solidaridad”, expresó Fley, quien se encuentra en el exilio por las amenazas del régimen de Daniel Ortega.

El hermano embajador de Nicaragua en Bolivia, Elías Chévez, llegó hasta la #MarchaPorLaPatria para darnos su aliento y apoyo. Nuestro agradecimiento por su solidaridad con el pueblo boliviano. pic.twitter.com/JrNExnGJzy — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 26, 2021

“Eso es inaceptable, eso es una forma de expresar que lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa, en el sentido de que ellos si pueden hacer y los países democráticos no pueden apoyar a la lucha del pueblo nicaragüense. Eso es contradictorio, no se dan por aludido, lo toman como algo heroico y es una intervención en los asuntos internos de otro país tal como lo que está pasando en Bolivia”, finalizó Fley.

La administración de Luis Arce se encuentra amenazada por la serie de protestas que han sacudido al país sudamericano en los últimos días.

Otro motivo de descontento opositor en Bolivia es el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez, acusada de “conspirar contra Evo Morales” en 2019, así como la persecución judicial de exministros y ex jefes militares por haber participado en el derrocamiento de este.