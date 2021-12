¿Qué hay detrás de la suspensión de juicios a opositores en Nicaragua?

9:05 a.m.

La decisión ha sido vista por los expertos como algo no "habitual" y además fuera de los marcos de la ley.

Los juicios de todos los opositores arrestados durante el año 2021 se mantienen “suspendidos”. Los jueces encargados de las audiencias han argumentado a los abogados defensores que la medida ha sido tomada por motivos de “fuerza mayor” y “carga laboral”, razón por la que los procesos penales se efectuarán “hasta nuevo aviso”.

Eilyn Cruz, abogada de la organización independiente Acción Penal, explicó a la Voz de América que la justificación de los jueces “no es habitual conforme a la legislación procesal penal” y que “debería existir una fecha probable de juicio” para cada uno de los opositores, quienes, en su mayoría, enfrentan cargos por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Por su parte, Gonzalo Carrión, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a VOA que “esa es una violación a la garantía del debido proceso justificar la suspensión de los juicios por una supuesta carga laboral y que adicional eso, las consecuencias las pague el procesado”.

Carrión, quien es uno de los más reconocidos defensores de derechos humanos en Nicaragua, acusa al Poder Judicial de “ser un instrumento más de Daniel Ortega para continuar con esa perversa criminalización a opositores”, pues considera que “no hay ninguna razón de hecho ni de derecho para pausar los procesos”.

¿Ortega busca negociar con “presos políticos”?

Abogados y analistas coinciden en que la suspensión de los juicios de opositores podría tratarse de una estrategia de Ortega para negociar su liberación, a cambio de que se reconozcan los resultados de las cuestionadas votaciones del pasado 7 de noviembre, en las que resultó ganador con un 75%.

Yonarqui Martínez, abogada de presos políticos, recuerda que a inicios del año 2019 ocurrió una situación similar a la del año 2021. “Los jueces sin razón comenzaron a aplazar los juicios de manera escalonada y nos sorprendió de gran manera que después de esa pausa se aprobó la ley de amnistía que perdonaba a los presos políticos y se les liberaba”.

En base a ese antecedente, algunos abogados y defensores de derechos humanos ven posible que opositores apresados a partir de junio de este año, bajo la Ley de Soberanía, puedan ser beneficiados con cambios de medidas como la prisión domiciliaria o en el mejor de los casos, la cancelación de sus juicios.

“Si así fuese que se han prolongado los juicios y es para una aparente liberación, creo que deberíamos de acogerla de manera positiva, previendo que la liberación de cada ciudadano es una celebración enorme”, dice la abogada Martínez. “Hay muchas maneras legales de hacer la liberación, puede ser vía Asamblea Nacional o vía Poder Ejecutivo”, resalta.

Gonzalo Carrión por su parte, considera que además de los opositores apresados en 2021, también deben ser excarcelados todos aquellos que disidentes que purgan condenas en el Sistema Penitenciario “La Modelo” desde 2018.

“Lo que cabe es la liberación inmediata de todas las personas presas políticas que ya son más de 170 personas que están encarceladas y que nunca debieron estar presas, ni un solo instante”, sostiene.

¿Fiscalía busca aventajar a los abogados de opositores?

No obstante, Eilyn Cruz de Acción Penal, sospecha que la suspensión de las audiencias de juicio de los opositores podría ser una estrategia del oficialismo. “Todo el mundo quisiera que esto ocurriese, que existiera liberación de todos los presos políticos, pero puede ser una de las estrategias", dice Cruz.

Cruz, quien trabajó como fiscal en el Ministerio Público antes de la crisis sociopolítica de Nicaragua, advierte que “puede ser que los juicios no los quieran celebrar en el mes de diciembre y que los vayan a celebrar hasta en enero, como una forma de abrir el año con todos estos procesos”.

También cree posible que exista otra táctica del Ministerio Público y de los jueces que procesan a opositores para poner en desventaja a los abogados defensores. “Es posible que vayan a notificar a las partes un par de horas antes de la programación de estos juicios de manera sorpresiva y los obliguen de inmediato a asistir a la programación de estos juicios”, advirtió Cruz.

Familiares de “presos políticos” en incertidumbre

Mientras tanto, familiares de los opositores arrestados por razones políticas empezaron este lunes la campaña “Navidad sin presas ni presos políticos”, con el fin de presionar al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que libere a sus parientes antes del 25 de diciembre.

La abogada Martínez afirma que las madres, hijos y esposas de los opositores enfrentan una “incertidumbre enorme y lo más difícil para un familiar es no poder abrazar a un familiar, que no puedan compartir en casa y no ver el desarrollo de sus hijos”, dijo.

Cruz por su lado, dice que a pesar de la situación que enfrentan desde hace varios meses, “ellos tienen la expectativa de la liberación de sus presos políticos”, pero que la actual “suspensión de los juicios los deja en un limbo jurídico, sumado a la situación ya irregular en la que ellos se encuentran”.

Situación de los reos preocupa a defensores de DD.HH.

Pero más que los familiares, a Carrión le preocupan más los prisioneros.

“La esencia de las personas presas políticas es de que se les trata como enemigos y de la peor forma, no se les respeta el debido proceso y los castigan a pesar de que algunos son personas de la tercera edad con enfermedades crónicas”, afirmó.

Países que integran la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea han pedido al Gobierno de Nicaragua que libere a los opositores, sin embargo, el presidente Ortega ha expresado que “se están juzgando a criminales que han atentado contra la seguridad del país”.