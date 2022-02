EEUU condena muerte de Hugo Torres por "injusto" encarcelamiento, piden libertad de presos políticos

Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenó la muerte del exguerrillero sandinista Hugo Torres y afirmó que el deceso del preso político de la tercera edad, fue por un “abusivo encarcelamiento”, escribió en su cuenta de Twitter.

“La muerte del preso político Hugo Torres, de 73 años, ocurrió durante su injusto y abusivo encarcelamiento por parte de Ortega-Murillo”, denunció el diplomático estadounidense en su red social.

“Continuar deteniendo a los presos en estas condiciones, especialmente a los ancianos, es inconcebible”, añade Nichols en su breve escrito.

The death of political prisoner Hugo Torres, 73, occurred during his unjust and abusive imprisonment by Ortega-Murillo. Continuing to detain prisoners under these conditions — especially the elderly — is unconscionable. We urge their immediate release. https://t.co/iEensHbVL9