Juan Lorenzo Holmann con problemas de próstata y hongos, este lunes va a juicio

El preso político y gerente general del confiscado Diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, que este lunes será llevado a juicio en las celdas del Complejo Judicial, Evaristo Vásquez conocido como el nuevo “Chipote” se encuentra con problemas de salud, reportó La Prensa. Los familiares de Holmann informaron que está padeciendo problemas de próstata y en su piel tiene hongos, por las pésimas condiciones que hay dentro de las celdas.

El gerente general de La Prensa lleva alrededor de 220 días detenido ilegalmente sin embargo su familia asegura que su convicción continua más firme que nunca, la visita de los familiares se dio este sábado 19 de marzo después de dos meses.

Recuerde Leer: Policía confirma arresto de Juan Lorenzo Holmann Chamorro de LA PRENSA y confiscan de facto su edificio

Al igual que los demás presos políticos Juan Lorenzo se encuentra bajo de peso y tiene una protuberancia en el abdomen y dolor en la ingle, y presenta hongos en sus manos y pies.

"Le hicieron un ultrasonido hace unas semanas, pero los resultados aún no se lo han hecho saber. Él ha preguntado en reiteradas ocasiones y le dicen que no han llegado los resultados. No le han dado nada y no sabemos a qué se debe esa situación”, dijo un familiar de Holmann.

De igual manera los familiares señalaron que estos nuevos padecimientos de Juan Lorenzo se suman a los problemas cardíaco y de presión arterial, además de la mancha que tiene en el ojo derecho la cual según su familia fue provocada por la insalubridad, y la falta de ventilación e iluminación en la celda donde se encuentra el preso político.

“También nos manifestó que parece tiene problemas en la próstata porque orina exageradamente, va al baño muy continuo y eso no lo tenía antes”, agregó la fuente en declaraciones a La Prensa.

Holmann en celda de castigo

Los Familiares del reo de conciencia manifestaron que después de la penúltima visita que le realizaron a Holmann, el 23 de enero de este año, los oficiales de auxilio judicial lo trasladaron a una celda de castigo, al momento de ingresarlo y pasar por varias semanas ahí no le permitieron el acceso a una toalla, ropa interior y los suplementos alimenticios; pese a que la familia llevaba puntual sus pertenencias.

SIGA LEYENDO: SIP critica a Daniel Ortega por bloqueo del papel al Diario La Prensa

“Son las (celdas) que no tienen ventana, ventilación alguna y con costo tienen espacio para caminar”, señaló el familiar, y también agregó que el 24 de febrero lo cambiaron a otra celda en peores condiciones, debido a que está llena de moho y tienen una luz “muy tenue”. “El calor es tan grande en esa celda que le están dejando la escotilla, por donde pasan la comida, abierta. Dice que está sentado y está sudando a chorro”, señaló.