Embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields denuncia dictadura de Daniel Ortega

El Embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, denunció a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente.

En su declaración McFields tomó la palabra en nombre de los 177 presos políticos y los asesinados a partir del 2018.

“Tomo la palabra en nombre de los 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018, tomo una palabra el nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo por la dictadura de mi país”, expresó

McFields dijo que no era fácil guardar silencio y defender lo indefendible “No es fácil pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible, es imposible, tengo que hablar señor presidente aunque tenga miedo, tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos, tengo que hablar porque si no lo hago las piedras mismas van hablar por mí”

Asimismo, McFields denunció que abogó por la liberación de 20 presos políticos, al menos, los adultos mayores pero no fue escuchado.

“Antes de la reunión del Consejo, hubo una reunión virtual con cancillería y un grupo de asesores presidenciales en ese encuentro yo sugerí que se considerara liberar a menos a 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración esto sería algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo, nadie me hizo caso señor presidente. En ese momento se me dijo “no vamos ni a tomar nota de ese comentario porque podrías perder tu empleo y a la derecha entre más se le da más quiere”.

También resaltó que el régimen no permite que nadie hable, por lo cual superó sus capacidades “En el gobierno nadie escucha y nadie habla. Lo intente 3 varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Como ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo y la diplomacia no eran muy útiles en tiempos de paz, sino en aquellos momentos de mayor conflicto y crisis democrática. Sin embargo, lo que pasa en Nicaragua superó mis capacidades”

McFields sostuvo que desde el año 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad para publicar en redes sociales, no hay organismos de derechos humanos, no existen partidos políticos independientes ni elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos.

“Este año se han comenzado a confiscar las universidades privadas y se han cancelado 137 ONGs católicas, evangélicas, ecologistas, Operación Sonrisa y la lista sigue creciendo. 170 mil nicaragüen- 4 ses han huido del país y otros más siguen huyendo. Señor Presidente Para terminar… quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido TODAVÍA hay esperanza. Quiero decirles que LA GENTE DE ADENTRO… Y la de AFUERA está CANSADA, CANSADA de la dictadura y de sus acciones, y cada vez van a ser más lo que digan basta. Porque la luz puede más que las tinieblas, porque el amor es más fuerte que el odio, porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no permanentemente. Porque Dios a veces tarda, pero nunca, NUNCA, olvida”, concluye la declaración.