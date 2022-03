Sáenz señaló que la renuncia pública de McFields revela la existencia de malestares dentro de la militancia del partido rojo y negro.

El analista político y económico, Enrique Sáenz, advirtió que se avecina una “cacería de brujas” en las filas del partido Frente Sandinista, tras la renuncia y denuncia del embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields.

Sáenz señaló que la renuncia pública de McFields revela la existencia de malestares dentro de la militancia del partido rojo y negro.

“Lo primero que tenemos que hacer es reconocer su gesto no es cualquiera que tiene valentía de renunciar a los privilegios inherentes al cargo que desempeñaba; segundo lugar una confirmación de la existencia de malestares, de la existencia de inconformidades en círculos de poder de la dictadura, es previsible ahora que reaccioné de manera furibunda como una cacería de brujas que más bien lo que puede alentar una bola de nieve en otro inconformes”, dijo Sáenz.

Según el analista, este es un golpe político al estado de ánimo de los seguidores de Ortega que puede alentar a que otros renuncien o bien confirmen su fidelidad.

“El golpe político está dado, en una lucha política el estado de ánimo de los adversarios es fundamental y este un golpe político que golpea el estado de ánimo de los seguidores Ortega; por un lado, puede alentar a quienes piensan o sienten como McFields y por otro lado puede atemorizar a quienes siguen guardando una fidelidad total lo que es definitivo es que una cacería de brujas vamos a tener”

LEER MÁS: Embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields denuncia dictadura de Daniel Ortega

En este sentido, el analista político expresó que los opositores demócratas deben tener un discurso de “brazos abiertos” que permita provocar más fracturas en la estructura partidaria.

“No todos los opositores a Ortega quieren una democracia en Nicaragua, quiénes queremos democracia en Nicaragua debemos tener un discurso de brazos abiertos sensato, maduro e inteligente porque la historia no solo de Nicaragua, sino que de otros países demuestra que para derrotar una dictadura es imperativo provocar fracturas en el bloque de poder y está sin ser una fractura es una fisura sobre la cual debemos trabajar con un discurso inteligente de brazos abiertos”

LEER MÁS: Arturo Mcfields en representación de Nicaragua se sumó a resolución en contra de guerra de Ucrania

Sáenz recalcó que los trabajadores públicos no están obligados a irse en el “pozo” con Ortega “las maestras, director de escuelas, enfermeras, funcionario de determinados niveles por supuesto no me estoy refiriendo ni a los asesinos, ni a los ladrones, pero funcionarios que han respaldado a Ortega deben entender y nosotros debemos entender también que ellos no están obligados a irse en el pozo con Ortega, que si queremos ir a una nueva Nicaragua personas que hayan servido a la dictadura pero que no sean ladrones tienen un lugar en la construcción de la nueva Nicaragua”