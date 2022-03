Ana Margarita Vijil: "aquí sigo firme y digna", presenta gastritis, reflujo y anemia

Pinita Gurdián, madre y abuela de las presas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila informó que Ana Margarita continua firme y digna, sin embargo, destacó que le preocupa su estado de salud porque desconoce cómo continúan sus problemas de gastritis, reflujo y anemia que ha presenta por mucho tiempo atrás, y que en el caso de Tamara Dávila no le han permitido tener comunicación ni cercanía con su hija de 5 años.

“Vi a mi hija firme y lucía dulce y calidad como siempre ha sido Ana Margarita a pesar de las condiciones de tortura en que la mantienen está haciendo está sin una gota de rencor o amargura llena de amor pensando en los y las demás y enviando mensajes cariñosos…Desde su detención ilegal la han mantenido encerrada en una celda aislada e incomunicada continúa teniendo gastritis y reflujo y me preocupa mucho que no sabemos cómo se encuentra su problema de anemia extrema que padece desde hace muchos años. “dijo Guardián.

De igual manera señaló que a Vigil le angustia mucho el estado de salud de su mamá “sobre todo en los largos periodos de tiempo entre visita en dónde no tiene noticias mías, debido a mi cáncer y otras enfermedades derivadas de esto yo necesito mejor dicho exijo recuperar mi pasaporte confiscado para poder viajar y realizar me los exámenes y procedimientos que no existen aquí” exigió Pinita al régimen de Ortega.

Asimismo, Pinita aseguró que Ana Margarita le manifestó que cuando se dieron cuenta de la muerte del ex general en retiro Hugo Torres gritaron su nombre dentro de las celdas del Chipote pese a que eso les fuera a provocar que los castigaran.

“Hace un mes murió mi amigo hermano y maestro Hugo Torres, fue un golpe demoledor para mí un hombre extraordinario quiero que sepan que honramos su vida y el trabajo que hizo mientras vivió continuaremos su legado su dignidad resistencia y su lucha por la libertad justicia y democracia en Nicaragua, quiero decirles que, aunque sabíamos que nos castigaría por ello gritando su nombre en nuestras celdas cuando supimos de su muerte su nombre retumbó en el chipote” dijo la rea política.

“Tamara Dávila igual que Ana Margarita se mantiene firme y lúcida al igual que Ana Margarita, le han violentado a todos sus derechos y no solo los de ella sino también hacia su hija de 5 años al no permitir ninguna comunicación entre ellas ni una llamada ni una foto ni un dibujo de una nota reiteramos nuestra demanda de que le permitan matar a Tamara y a su hija a ver si comunicarse” señaló Pinita Gurdián.