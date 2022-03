Reclamo de indemnización de Daniel Ortega a EEUU por caso en Haya, no tendría validez dice Paul Reichler

Luego de 30 años, el dictador Daniel Ortega insiste en que Estados Unidos debe pagar la indemnización por promover la guerra e inestabilidad en el país en la década de los ochenta. Sin embargo, el ex abogado y asesor legal internacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya, Holanda, Paul Reichler aseguró en 100%Noticias que esa demanda no tiene lugar.

“Sobre la reparación, legalmente esa petición no sería válida la Corte falló en favor de Nicaragua sobre el fondo del caso, pero cuando hubo cambio de gobierno de Nicaragua el nuevo gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro llegó a un acuerdo con el gobierno de EEUU para no proceder con la solicitud de compensación por los daños causados por las violaciones que cometió Estados Unidos a los derechos de Nicaragua”, explicó

El especialista en litigios internacionales aseguró que el acuerdo firmado entre ambas naciones invalida el reclamo de Daniel Ortega.

“Ese acuerdo entre naciones, Estados Unidos y Nicaragua por eso, aunque la Corte falló a favor de Nicaragua en todos los aspectos sobre el fondo por violaciones al derecho internacional, la Corte nunca dictó una sentencia en cuanto una compensación para Nicaragua ahora es imposible reactivar el caso por dos razones. La primera razón es el acuerdo entre Nicaragua y Estados Unidos qué tiene fuerza de un tratado internacional” explicó

Agrega “la segunda razón es que Estados Unidos retiró su aceptación de la jurisdicción del acuerdo como resultado de su derrota ante Nicaragua, en ese caso entonces no hay manera hoy de llevar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia sin su consentimiento y Estados Unidos no va a consentir a ser demandado por Nicaragua sobre una cuestión de compensación por daños causados hace más de 30 años”

El experto también sostuvo que el equipo jurídico se lo informó a Daniel Ortega, pero no puede explicar por qué insiste en el reclamo.

“No es alegría decir esto porque me gusta ayudar a Nicaragua a lograr la compensación pero como abogado tengo que bajar mi respuestas en mi entendimiento del derecho internacional y desafortunadamente Nicaragua no puede demandar a Estados Unidos no puede invocar una base legal para pedir compensación por los daños causados en la década de los 80 (...) Él (Ortega) recibió mi opinión legal sobre esto no puedo explicar por qué sigue insistiendo tal vez por razones políticas pero legalmente no hay base”