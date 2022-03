Arturo McFields pide a Joe Biden TPS a los nicaragüenses que huyen del régimen de terror

McFields, quien fue destituido del cargo asegura que no se arrepiente un solo centímetro.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que conceda un Estatus de Protección Temporal (TPS) a los nicaragüenses que huyen del régimen de terror, reportó la Agencia de Noticias AFP.

McFields también pidió a Daniel Ortega que libere a los presos políticos.

McFields, quien fue destituido del cargo por haber calificado a su país de dictadura, una decisión de la que “no se arrepiente un solo centímetro” porque «hay gente que desde la cárcel ha escuchado el mensaje» y «ha recuperado la esperanza» al ver «que los funcionarios públicos están cansados de tanta crueldad».

«Lo que más pido, bienestar para los que están presos, que los dejen salir, esperanza para los que están allá y (…) un TPS de esperanza para los que vienen aquí huyendo», dijo en un diálogo organizado por el centro de estudios Wilson Center en Washington.

Agregó “no es justo que los miles de nicaragüenses que vienen huyendo del régimen de terror y violencia de Nicaragua sigan sufriendo escondidos en Estados Unidos”.

Según McFields no desertó antes porque pensaba que podía incidir en la liberación de algunos presos políticos.

Al mismo tiempo, señaló que la tortura «tiene cansados a los funcionarios de gobierno», tanto «civiles como militares de alto rango y de mediano rango», que lo comentan «en los pasillos», contó.

“En mi caso yo renuncié porque soy palmado, no tengo yates, no tengo latifundios, no tengo nada. Otra gente que me ha dicho que se siente inquieta ¿por qué no renuncia? porque tienen propiedades, tienen carros, tienen negocios, tienen fincas, tienen haciendas”, sostuvo.

«Y muchos están renunciando, pero les dicen: ‘OK, si te vas, calladito te quedás con todas tus prebendas'», dijo McFields, quien considera que para lograr un cambio de gobierno «concreto, firme e irreversible se necesitan tres cosas: unidad, unidad y unidad».

«Mientras se sigan devorando en la oposición los unos a los otros, el Gobierno va a permanecer por mil años ahí» manifestó McFields.

El TPS es un estatus concedido por el Gobierno, sin que tenga que pasar por el Congreso, que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país de origen.