Rosario Murillo justifica cierre y toma de edificio de la OEA en Nicaragua

La sancionada Rosario Murillo quien usurpa el cargo de la vicepresidencia de Nicaragua en su acostumbrado alocución en los medios oficialista justificó la expulsión de la Organización de Estados Americanos de Nicaragua tildandolos de ser una organización que promueve el “colonialismo, parcialismo, humillación y servidumbre” a Estados Unidos de América, y que con esta expulsión están demostrando que el país no volverá a ser “esclavo de nadie” y por ende no estarán en ningún instrumento de dominación del imperio yanqui.

“Ayer cuando compadeció nuestro canciller dejando claro, que nosotros no somos, ni volveremos a ser esclavos de nadie, dejando claro que no estamos en ningún instrumento de dominación de los imperios o del imperio yanqui en particular, dejando claro que con fuerza de voluntad y compromiso patriótico nos declaramos, nos declaramos más allá de cualquier perversión colonialista, no somos colonia de nadie. Por lo tanto no podemos ser parte de un ministerio de colonia una dependencia del departamento de estado Yanqui nosotros no somos serviles no somos entreguistas, no somos decrépitos, no somos decadentes, no somos deslucidos o reducidos por la servidumbre Yanqui” dijo Murillo.

Lea: Expulsión de la OEA en Nicaragua “no los exime de su responsabilidad a nivel internacional” dicen analistas

Asimismo, la sancionada vicepresidenta agregó que su “ira” es “santa”

“Nosotros le plantamos cara al Yanqui. Cuando vemos con ira, porque es santa, la ira santa es la que reclama derechos y la que no se deja humillar. Cuando vemos que continúan con conductas históricas perversas y trasnochadas como si el mundo fuera el mismo” agregó.

Agregó “No, no y no, nosotros no somos ni entreguista, ni serviles, ni decrépitos, ni decadentes, ni somos parte de ninguna institución que promueve el colonialismo, humillación, que promueve servidumbre, por eso ayer dijimos que los expulsamos de Nicaragua y que salimos completamente de ese organismo interventor” continuó diciendo Rosario Murillo para tratar de justificar hasta el retiro de credenciales de sus tres representantes que nombraron hace un mes, tras la denuncia y renuncia pública que hizo en el organismo, el exembajador Arturo McFields.

De igual manera Rosario Murillo manifestó que Nicaragua no admite el supuesto “acoso del imperio” y arremetió contra los opositores exiliados.

“Bendecimos la paz por supuesto que no bendecimos a los falsos aquellos a quienes la paz les levanta urticarias, ronchas, corronchas. No, no bendecimos a los que crean la guerra y les pervierte el alma la paz, increíble, los falsos, los falsos que hay y que gracias a Dios no están aquí, desde donde están sin embargo ahora que hay técnicas y tecnologías de la información maldicen la paz podemos creerlo y podremos creerles y podemos creer también que hay quienes disfrazados de buenos maldicen la paz, bueno Dios los tiene dónde deben estar porque ningún cristiano ninguna persona de bien puede maldecir la paz” agregó.

OEA denuncia toma ilegal

La Organización de Estados Americanos denunció la noche del domingo, a la dictadura de Daniel Ortega por ocupar de forma ilegal el edificio en Managua.

LEER MÁS: Las “víctimas de abril” piden a OEA que acabe con la “impunidad” en Nicaragua

"Hoy (ayer) las autoridades nicaragüenses han ocupado ilegítimamente las oficinas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Managua, Nicaragua" denunció la Secretaría General a cargo de Luis Almagro.

“Ello es una violación de las más elementales normas internacionales. Nicaragua es miembro fundador de la OEA”, se lee en el comunicado oficial de la Organización de Estados Americanos colocada en su sitio web.