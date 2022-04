Expulsión de la OEA en Nicaragua “no los exime de su responsabilidad a nivel internacional” dicen analistas

9:50 a.m.

Analistas esperan que el Consejo Permanente convoque a una reunión extraordinaria para tomar las medidas pertinentes en relación a Nicaragua.

Luego que el régimen de Daniel Ortega retiró las credenciales de sus representantes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ratificó su “invariable decisión” de abandonar el organismo. Algunos analistas consideran que, aunque Ortega Murillo opte por el aislamiento internacional, no los exime de su responsabilidad a nivel internacional en materia de derechos humanos.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla lamentó que el Consejo Permanente no aplicara la Carta Democrática “El régimen Ortega Murillo anuncia expulsión de la OEA de su territorio y trata al organismo de “mecanismo infernal”. Qué vergüenza y coraje que el Consejo Permanente de la OEA no haya tan siquiera decido convocar, en su momento, la aplicación de la Carta Democrática”

Al respecto, la abogada nicaragüense, Asunción Moreno, dijo que la decisión de Ortega reafirma la consolidación del “modelo totalitario” en Nicaragua.

“La Carta Democrática Interamericana declara de manera simple y directa: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. El retiro y expulsión de la OEA es una posición clara y directa en contra del modelo democrático, dentro del proceso de consolidación del modelo totalitario en Nicaragua”, expresó Moreno en redes sociales.

También la activista Haydee Castillo sostuvo que las acciones del régimen contra el organismo regional es un mensaje claro que se declaran como una dictadura dinástica y absolutista porque anularon el Estado de Derecho.

“Lo que prevalece es la voluntad del Rey y la Reina, entre comillas, lo que prevalece es la voluntad de la pareja absolutista porque han terminado de acabar con lo poco que quedaba del Estado y de los compromisos del Estado con la comunidad internacional (...) yo le tomaría la palabra al canciller cuando dice que la OEA no refleja los valores de ese régimen y en definitiva es un poder dictatorial absolutista y dinástico, ya no se sienten cómodos sabe que no alcanza y que cada vez se encuentra más aislado” dijo Castillo

Al mismo tiempo, la analista señala que el aislamiento de Ortega avanza a pasos agigantados “cuando sabes que te estás muriendo empiezas a preparar la mortaja, el régimen ha decidido aniquilar a la oposición dentro de Nicaragua aniquilando toda posibilidad de una salida pacífica del país. En la medida que va radicalizando su manera de actuar a nosotros no nos extraña su comportamiento en 2018 quedó claro”

La activista espera que el Consejo Permanente convoque a una reunión extraordinaria para tomar las medidas pertinentes “los embajadores de la OEA que todavía temían votar en contra del régimen esté debe ser un momento para una profunda reflexión (...) yo esperaría que se convocara una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación de Nicaragua tomar las medidas pertinentes porque Nicaragua se está aislando totalmente del marco jurídico internacional de cumplir con sus responsabilidades esto pone en riesgo hasta los acuerdos que Nicaragua tiene en cuanto al tratado de libre comercio con Estados Unidos”

En este sentido, Héctor Mairena de la Unidad Nacional Azul y Blanco considera que el aislamiento no exime a los Ortega de su responsabilidad a nivel internacional en materia de derechos humanos.

“Es una huida hacia se da 31 días después que Arturo Mcfields quién era su embajador antes de su organismo denunciará a la propia de dictadura y demandará la liberación de los presos políticos, en el seno de la OEA sentían el repudio mayoritario, en su ruta suicida los Ortega optan con esta medida y por el aislamiento internacional, pero se equivocan porque ninguna de estas medidas les exime de su responsabilidad a nivel internacional en materia de derechos humanos”