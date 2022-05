Asamblea Nacional cancela 25 ONG, incluida el Festival Internacional de Poesía de Granada

El diputado Filiberto Rodríguez, expresó que las ONG crecieron durante los gobiernos liberales porque supuestamente fueron “incapaces” de asumir la “responsabilidad constitucional”.

Con 75 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, los diputados sandinistas aprobaron el cierre de 25 ONG nicaragüenses, con esas nuevas 25 asociaciones se elevan a 75 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las que el el régimen de Daniel Ortega ha pedido su ilegalización en lo que va de mayo, y a 212 desde diciembre de 2018.

Según la iniciativa de decreto legislativo de cancelación de personalidad jurídica presentado por el Ministerio de Gobernación contra asociaciones, las ONG han incumplido con las leyes de la materia.

Durante la sesión parlamentaria, el diputado Filiberto Rodríguez, expresó que las ONG crecieron durante los gobiernos liberales porque supuestamente fueron “incapaces” de asumir la “responsabilidad constitucional”.

LEER MÁS: Asamblea Nacional de Nicaragua cierra como ONG a Casa España y a otros cuatro clubes

“Crecieron en tiempos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños crecieron por la incapacidad de los gobiernos de asumir la responsabilidad constitucional que le corresponde, no pudieron y dejaron en manos irresponsablemente de asociaciones el país y pedían dinero por donde quiera y venía plata de todos lados y no les importaba de dónde venía la plata, algunos como objetivos claros y a la hora de rendir cuenta, no pueden rendir cuenta, no saben rendir cuenta, no quieren rendir y se presta al juego”, expresó Rodríguez

Al mismo tiempo, el diputado sandinista acusó a las ONG de supuestamente utilizar las donaciones para el supuesto “Golpe de Estado”, en referencia a las protestas sociales en abril 2018.

“Muchas del imperio como lo hicieron con el intento de derrocar a nuestro gobierno con el intento de golpe de estado y utilizar los recursos para ese fin. En ese sentido, nosotros reafirmamos el compromiso de lucha, que mejor día para cancelar, hoy pretendemos cancelar 44 personalidades jurídicas sin fines de lucro que no han rendido cuentas al Ministerio de Gobernación y hoy en esta ocasión reafirmamos el compromiso de seguir luchando, batallando y de seguir haciendo que las leyes se cumplan en Nicaragua”

SEGUIR LEYENDO: Daniel Ortega nombra a Sidhartha Marín Aráuz como Embajador en Honduras

Las organizaciones canceladas corresponden a la Fundación Pro-Rescate de los Jóvenes en Pandillas, a la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia, y a la Asociación Centro Alternativo para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Izel.

Otras ONG anuladas son la Fundación Puntos de Encuentro, Fundación Centro de Orientación para la Exportación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (COEMIPYME), Fundación Centro de Relaciones Internacionales, y Fundación de Mujeres y Desarrollo y la Democracia en Nicaragua.

Además, ONG dedicadas a la gobernabilidad, a la democracia, a la participación ciudadana, al desarrollo forestal, y al desarrollo comunitario.

El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.