Rosario Murillo: “déjennos en paz” le dice a EEUU, los llamó “perversos y malvados”

Rosario Murillo Zambrana, una vez más pidió clemencia a Estados Unidos de América, tras las sanciones impuestas a ella y a varios miembros de su familia.

Rosario Murillo Zambrana, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, una vez más arremetió contra Estados Unidos, al pedirles que les quiten las sanciones pero con un rosario de ofensas.

“Déjenos en paz que nosotros no estamos agrediendo a nadie”, dijo Murillo a los Estados Unidos de América, a quienes minutos más tarde llamó “malvados, perversos y criminales”.

“No pueden seguirnos matando”, dijo minutos antes la vicemandataria y primera dama designada, quien amenazó a Estados Unidos afirmando que “cada vez que han pretendido meterse con nosotros (pueblo de Nicaragua) han tenido su respuesta, han tenido su respuesta y todos somos esa respuesta”, refirió.

Estados Unidos ha presionado al régimen de Daniel Ortega y Murillo para que libere a los presos políticos, muchos de ellos entraron saludables a celdas de Auxilio Judicial (El Chipote) y a algunos los enviaron bajo casa por cárcel porque se estaban muriendo, delgados y muy enfermos.

La viceditadora, quien es una de las responsables de la represión de abril de 2018 y que sobre ella también pesa la muerte del exguerrillero y preso político Hugo Torres, amenazó a Estados Unidos diciendo que “aquí no se rinde nadie. Aquí se ama, en serio se ama, aquí somos y estamos hechos de luz, aquí somos y estamos hechos de vida, aquí somos y estamos hechos de tantas verdades y podemos cantarles en su cara, no se metan porque siempre han salido mal”, sentenció.

“No estamos exportando guerra, no estamos pretendiendo hacer fronteras, no estamos arrebatándole patrimonios a pueblo alguno, a país alguno, no somos promotores de guerra, somos promotores de vida y de amor”, añadió la vocera de la dictadura, quien ordenó la confiscación del edificio donde funcionaba la Organización de Estados Americanos en Managua.

En su llamada a medios oficialistas, Murillo dijo que “esas guerras, esas agresiones, esas amenazas, esas imposiciones de los que se creen poderosos, que desconocen la sabiduría esencial, que somos (…) ¿por qué despojarnos, porqué pretender despojar a los pueblos, porque no se van a llevar nada el día que tengan que hacer el viaje al otro plano”, expresó.

Rosario Murillo, quien mantiene a más de 180 opositores como presos políticos en Nicaragua, dijo a Estados Unidos que “el gran problema del ser humano cuando no ha sido enfrentado a las grandes verdades es que nos creemos eternos”, señaló.