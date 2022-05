Daniel Ortega: "yo les digo al yanqui, olvídense no nos interesa ir a esa Cumbre" de las Américas

El dictador Daniel Ortega respondió que asistir a la Cumbre de Las Américas es ir a embarrarse.

El dictador Daniel Ortega Saavedra, quien usurpa la presidencia de Nicaragua dio su estocada mortal a la IX Cumbre de Las Américas que se realizará en Estados Unidos, respondiendo que no le interesa estar en esa cumbre.

Con su tradicional vocabulario soez, Ortega arremetió contra Estados Unidos y la Cumbre de las Américas, afirmando que asistir, sería ensuciarse.

“Yo le digo al yanqui, olvídense, no nos interesa ir a esa cumbre. Ir a esa cumbre es ir a llenarse, ir a llenarse ya sabemos de qué”, expresó.

“Esa cumbre no enaltece a nadie, más bien ensucia, embarra y tenemos que defendernos los latinoamericanos”.

Daniel Ortega, quien ha buscado un acercamiento con Estados Unidos para aliviar las sanciones impuestas por ese país a varios miembros de su familia, manifestó que “es una vergüenza el espectáculo que están dando el gobierno yanqui con esta cumbre que le llaman, Cumbre de Las Américas”.

Ortega Saavedra, quien compareció rodeado de los sancionados Gustavo Porras, quien usurpa la presidencia de la Asamblea Nacional, Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, Brenda Rocha, presidenta del desprestigiado Consejo Supremo Electoral y de Francisco Díaz, jefe de la sancionada Policía, afirmó que la Cumbre de Las Américas es para conspirar contra los gobiernos latinoamericanos y caribeños.

“Que el rey decide a quién invita y a quién no invita para sus conspiraciones, porque son reuniones para conspirar contra los pueblos latinoamericanos y caribeños. Resulta ridículo y absurdo que eso pueda existir en nuestra región”, se quejó el dictador Daniel Ortega, quien no fue invitado a la Cumbre de Las Américas.

Daniel Ortega, quien ha quedado aislado por la Comunidad Internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los nicaragüenses, dijo que para evitar la presión de Estados Unidos sobre los gobiernos, se ha creado la Celac (Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños) que acoge a todos los gobiernos, sin excepción.

“Y se constituyó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y tenemos ahora que esta comunidad tenga soberanía, tenga autonomía y que así como se reúne la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con República Popular China o con la Federación rusa o con la India, así como promovemos este tipo de encuentros, invitamos o invitan que si quieren tener encuentro sin condiciones con CELAC”, dijo Ortega ante un reducido grupo de jóvenes de la juventud sandinista.

“Aquí más bien lo que tendría que decirle la CELAC al gobierno yanqui, vos quedate allá con tu cumbre y nosotros como CELAC te invitamos a reunirnos con nosotros y no vas a decidir quienes van a estar en esa reunión”, expresó el mandatario, visiblemente molesto tras ser excluido por Estados Unidos de la Cumbre de Las Américas.

Y agregó “Ya sería el colmo que invitando la CELAC venga el gringo a decir invita a fulano o zutano. Eso no puede ser, tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo al yanqui o rogándole que queremos ir a su cumbre, A nosotros no nos estimula su cumbre”, añadió el dictador.

Sobre la voluntad del presidente mexicano de que no se excluya a ningún país de América de la Cumbre, el dictador Daniel Ortega dijo que entiende “las preocupaciones y las actitudes de gobiernos y de presidentes latinoamericanos que han estado cuestionando y han sido valientes de que los yanquis han estado marginando a Venezuela, Cuba y Nicaragua”.