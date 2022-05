Policía en Nicaragua asedia a opositores, Lady Vulgaraza y William Balmaceda sitiados

El régimen de Daniel Ortega quien usurpa la presidencia en Nicaragua, a través de la sancionada policía sandinista continúa con su escalada de asedio y hostigamiento en contra de los opositores nicaragüenses, desde la tarde de ayer se encuentra apostados en las afuera del domicilio de la activista Karelia de la Vega conocida como “Lady Vulgaraza” quien denunció que continúa el asedio policial.

El asedio a “Lady Vulgaraza” se extendió hasta el día de hoy y señala que tiene temor de que le inventen algún delito y así poder detenerla, además manifestó que su familia teme por su seguridad física y psicología.

Lea Además: Policía sandinista impide salir de su casa a "Lady Vulgaraza" para ir a supermercado

“La mañana de hoy a eso de las 11 de la mañana se vino una patrulla de la policía, con seis policías seguro esto pretenden inventar algún delito para poder echarme preso, el asedio de la policía aquí sigue alrededor de mi vivienda tenemos por la seguridad mía y de mi familia, estamos recuerda dos dentro de nuestra vivienda” dijo Karelia a 100% Noticias.

De igual manera la activista recordó que la policía es capaz de inventar delitos, así como ha sucedido con los opositores que se encuentran en el Chipote y los sistemas penitenciarios de Nicaragua.

“Sabemos también que muchas de las personas que se encuentran en los sistemas penitenciarios, todos los que se encuentren en el chipote han sido acusados por cosas que no han hecho o que no han cometido, la verdad ese es uno de mis temores como ciudadano de que vengan y me inventen algún delito, para ellos así poder apresarme como lo han hecho con muchas personas que la están acusando de fraude, de lavado de dinero y de otras cosas pero nosotros seguimos con la misma posición de denunciar todo esto hechos de persecución y hostigamiento hacia el pueblo de Nicaragua” dijo de la Vega.

“Lady vulgaraza” denunció que ayer agentes de la policía trataron de impedir el acceso a los niños del comedor infantil en Pochocuape quienes estaban celebrando el segundo aniversario de la creación de esta iniciativa que actualmente beneficia a más de 150 menores.

Asedio a Excarcelado político

El excarcelado político William Balmaceda también denunció que a un día de que se conmemora la masacre perpetrada por el régimen de Daniel Ortega en contra de las madres en 2018, su casa de habita se encuentra bajo asedio, sin embargo, continúa demandó la liberta de todos los presos políticos del país.

Lea Más: Lady Vulgarza solicita apoyo para celebrar segundo aniversario del comedor infantil en Pochocuape, Managua

“A un día de conmemorar la masacre de las madres por parte de la policía sandinista del gobierno del dictador Daniel Ortega, mi casa se encuentra bajo asedio, nosotros seguimos en resistencia, seguimos demandando la libertad de todos los presos políticos, viva Nicaragua libre” dijo Balmaceda a 100% Noticias.