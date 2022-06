Dictadura cancela 17 oenegés extranjeras, entre ellas el Servicio Holandés de Cooperación

Gobernación argumenta que estos organismos internacionales no se inscribieron como Agentes Extranjeros y que, supuestamente, no han cumplido con las leyes que los rigen.

El Ministerio de Gobernación por medio de dos resoluciones administrativas canceló este viernes 17 organizaciones internacionales que trabajaban en Nicaragua, según la dictadura, por no registrarse como Agentes Extranjeros.

Gobernación señala a las organizaciones de incumplir con la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y la Ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro.

Lea Más: Colectivo de derechos humanos denuncia cierre de 344 ONG en Nicaragua

La cancelación se dio por medio de dos resoluciones que publica este viernes en La Gaceta, Diario Oficial. La primera fue del 23 de mayo de 2022 en la que cancela a Empowerment lnternational, INC, originario de Estados Unidos; Farmacéuticos Mundi, originario de España; Proyecto Minnesota-León, originario de Estados Unidos; Project Chacocente, USA, INC, originario de Estados Unidos; Nicaraguan Humanitarian and Development Foundation, INC (Develop), originario de Estados Unidos; Stichting SNVNederlandseOntwikkelingsorganisatie (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo), originario de Holanda; y Nuevas Esperanzas UK, originario de Reino Unido.

En la segunda resolución emitida un día después y a la misma hora, es decir 9:30 de la mañana, se vuelve a cancelar a estas mismas organizaciones y se agregan diez más entre ellas tres de España, una de Alemania, otra de Italia e Inglaterra y cuatro de Estados Unidos.

MISMO DISCURSO Y PLAZO DE 72 HORAS PARA QUE ENTREGUEN TODO

En estas dos resoluciones se aplica el mismo discurso que utiliza la Asamblea Nacional para ilegalizar a las organizaciones sin fines de lucro, como que no tienen sus juntas directivas actualizadas, que no han presentado desglose detallados de sus ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, (origen,

proveniencia y beneficiario final).

Los organismos ilegalizados en un plazo de 72 horas deberán entregar todos los documentos referidos a la liquidación de bienes y activos, así como libros contables (Diario y Mayor), libro de actas y libro de registro de miembros, que fueron autorizados por esta autoridad para su resguardo», señala el artículo 3 de dicho resolución ministerial.

La operación de exterminio de oenegés incómodas al orteguismo se incrementó a partir del 6 de mayo pasado, tras la entrada en vigor de la nueva Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro.

Lea: EEUU insiste que buscará un acuerdo migratorio en la cumbre sin Nicaragua, Cuba y Venezuela

Esta ola represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las oenegés en lo que va del año ha alcanzado a al menos 390 asociaciones.

En total, desde diciembre del 2018 el orteguismo a despojado de su personería jurídica o estatus legal a 457 organismos, entre nacionales y extranjeros.