Félix Maradiaga responde a medios oficialistas "estamos en aislamiento total, es un juicio político"

Estas son las primeras declaraciones del preso político y exprecandidato presidencial Félix Maradiaga, después de más de un año detenido injustamente en las celdas de Auxilio Judicial conocido como el Chipote

Luego de la publicación de fotografías del ex precandidato a la presidencia, medios oficialistas divulgaron declaraciones del preso político Félix Maradiaga, quien supuestamente fue llevado al complejo judicial de Managua este sábado, con el objetivo de tratar de desmentir una denuncia de su esposa Berta Valle.

Valle denunció el exceso de pérdida de peso de Madariaga tras 389 días de confinamiento en el Chipote. Y presentó una ilustración de SÉ HUMANO, de cómo luciría Félix a un año de su detención ilegal.

El periodista oficialista de canal 4, Juan Cortez acusó a Maradiaga de estar “mintiendo” sobre su condición física y su estado de salud, cuando el reo político permanece incomunicado, fuera de noticias y solo ocho visitas ha tenido en un año.

¿Por qué continúa mintiendo al pueblo de Nicaragua sobre su condición? "Bueno en primer lugar no entiendo a qué se refiere, no sé a qué se refiere nosotros estamos en un aislamiento total. El sistema penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticias del exterior, yo siempre he hablado con la verdad esto ha sido un juicio político" fueron las declaraciones de Maradiaga al propagandista del régimen.

Berta Valle reacciona

La esposa del dirigente de la Unidad Nacional, reaccionó ante las declaraciones de su marido quién fue encarcelado hace más de un año.

“389 días tenía de no escuchar la voz de mi esposo y como dijo él dijo yo siempre he hablado con la verdad y que Dios bendiga a mi esposo porque así lo ha hecho siempre. Me llena de orgullo saber la calidad de ciudadano y de hombre que es mi marido Así que me alegra mucho que por lo menos logré escuchar después de más de un año su voz” expresó Valle en una entrevista con 100% Noticias

Asimismo, Valle nuevamente reiteró a la ciudadanía que se debe seguir exigiendo la reivindicación de los derechos humanos, principalmente la de los presos políticos

“Insisto, lo que tenemos que exigir y le pido al puedo nicaragüense que me ayude que nos ayuden, ayúdenos a todos los familiares a que nos muestren a qué los traten humanamente a que cese la incomunicación” exigió Valle.

Agregó que espera que su hija de ocho años Alejandra “pueda volver hablar con su papá como lo hacía todos los días, que le pueda mandar todos los muchos dibujos que le ha hecho pensando en él porque ese es su derecho y lo mismo anhelo para el resto de las personas presas políticas” declaró Berta Valle