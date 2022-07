Daniel Ortega descarta "diálogo" con EEUU "los diálogos son para ponerse la soga al cuello"

Ortega cuestionó "¿Qué diálogo puede haber con el diablo? como dice el Che a los yanquis e imperialismo no se les puede creer ni un tantito así, porque te acaba

Daniel Ortega, quien usurpa la presidencia de Nicaragua, reiteró nuevamente que "no hay diálogo" con Estados Unidos, porque según él es "para ponerse la soga al cuello". El anuncio lo hizo en medio de la celebración del 43 aniversario de la revolución sandinista en la plaza de la revolución.

"Es imposible el diálogo, los diálogos son para ponerse la soga al cuello y que uno mismo se ponga la soga al cuello" aseguró el dictador en su discurso central.

Ortega cuestionó "¿Qué diálogo puede haber con el diablo? como dice el Che a los yanquis e imperialismo no se les puede creer ni un tantito así, porque te acaba. Nosotros quisieramos tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero es imposible" expresó Ortega.

Durante ese acto, en el que participarán representantes de 31 países, Daniel Ortega condecoró al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, con la "Orden Augusto César Sandino" en su máximo grado, "Batalla de San Jacinto".

El Primer Ministro de San Vicente y Granadinas le recordó a Ortega que Dios demanda “justicia y misericordia”, pero la respuesta de Ortega fue cerrar las puertas todo tipo de diálogo.

"Ahí no hay ningun sentimiento en esa gente (EEUU), no es de ahora ese comportamiento. Cuando usted se preguntaba por qué no buscar entendimiento, ellos no están preparados para buscar entendimiento, ellos están preparados para imponer, ocupar, bombardear, asesinar como lo han hecho a lo largo de la historia" dijo Ortega al referirse a un diálogo con Estados Unidos.

Daniel Ortega mantiene a más de 190 opositores como presos políticos, a quienes ha violado sus derechos humanos. Estados Unidos ha impuesto sanciones a funcionarios y familia de Ortega por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Ortega arremete contra Iglesia Católica

Daniel Ortega, realizó como de costumbre un repaso sobre la historia de Nicaragua desde la conquista de los españoles hasta la fecha. En varios momentos arremetió contra la Iglesia católica.

"Aquí vinieron los españoles y hubo resistencia indígena, cayeron muchos caciques, que venían como buenos hipócritas con la cruz y con la espada y qué le decían a nuestros antepasados? o se someten o les aplicamos la espada" mencionó.

Y prosiguió " y les dijeron o renuncian a sus Dioses, o se bautizan o les aplicamos la espada y exterminaron de esa manera a millones de seres humanos en América desde Canadá hasta allá la zona de Chile" dijo Ortega.

Ortega acusó de los sacrificios a indígenas a la iglesia católica, que hoy persigue en Nicaragua con encarcelamiento de sacerdotes y hostigamiento en las iglesias.

"Exterminaron a millones en nombre de Dios, santificados por las altas autoridades de la iglesia, ahí no había ningún Papa protestando en contra de esas barbaridades" señaló.

Ortega celebró el 43 aniversario de la revolución sandinista, casi en solitario, su familia, hijos, nietos, bisnietos, trabajadores del estado escogidos y algunos representates de países aliados como Cuba, Venezuela, China, Rusia y el representante de mayor jerarquía que asistió fue el Primer Ministro de San Vicente y Granadinas Ralph Gonsalves.