Daniel Ortega está solo, previo a sesión de la OEA, Argentina apoya discusión

11:55 a.m.

Aunque Argentina no figura como los países que acompañan la solicitud de sesión, la representación de Buenos Aires apoya la moción

El próximo 12 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionará sobre “La Situación en Nicaragua” a petición de ocho países, entre los cuales no figura la Argentina, aunque la representación de Buenos Aires apoyó la moción. Al respecto, algunos analistas señalan que esta sesión es importante porque demuestra que la comunidad internacional está pendiente de lo que ocurre en Nicaragua.

El ex embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, considera que Nicaragua está en el “ojo” de los 34 Estados miembros de la OEA, principalmente por las violaciones a derechos humanos, libertades religiosas y la persecución contra Monseñor Rolando Álvarez.

“No podemos caer en un espíritu de derrota y decir, otra sesión de la OEA, no lo miremos de esa forma, miremos como el mundo está atento de Nicaragua, en particular el hemisferio occidental está pendiente de lo que pasa en Nicaragua, la dictadura no se sale con la suya hay una región que está señalando las faltas y delitos de esa dictadura”, manifestó.

Argentina respalda sesión

Respecto al respaldo de la representación de Argentina en la Organización de los Estados Americanos (OEA) que debatirá el viernes próximo la situación de los derechos humanos en Nicaragua, algunos analistas señalan que el apoyo de Buenos Aires demuestra que Daniel Ortega está solo.

“La sesión es importante no porque vayan a tomar acciones extraordinarias en contra de Nicaragua sino porque se está poniendo al desnudo a una dictadura que está solitaria y que no tiene ningún respaldo legal, ningún respaldo político ideológico, está huérfana de respaldo político ideológico; a diferencia de lo que suele suceder con Cuba o Venezuela que tienen algunos padrinos, pero Nicaragua está huérfana sobre todo porque la dictadura ha hecho mucho daño al pueblo nicaragüense”, señaló.

De igual forma, el analista político Eliseo Núñez considera que el apoyo de Argentina a la sesión significa el “hartazgo” de parte de la comunidad internacional.

“El problema es que los mecanismos de la OEA no son lo suficiente contundentes para casos como los de Daniel Ortega que puedan obligarlo a entrar en el rumbo de la democracia ¿por qué ese hartazgo? No se le está pidiendo que se vaya del poder, no se le está pidiendo nada, se le está pidiendo simplemente que respete libertades individuales, derechos humanos y que la gente tenga la posibilidad de votar en elecciones libres y transparentes cosas que son iguales para todos los gobiernos de los países del mundo”, dijo.

Para Núñez, la posición de Argentina demuestra que Ortega está llegando a un punto en que hasta los posibles aliados están dándole la espalda “esperaría que México se sume los próximos meses porque realmente es una pena que México siga apoyando a un gobierno como este”.

La delegación de Antigua y Barbuda puso a consideración la realización de una sesión extraordinaria para analizar “la situación en Nicaragua”. La propuesta fue acompañada, en principio, por ocho países, Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

Entre quienes apoyaron la moción están dos gobiernos que integran la denominada Patria Grande, cercanos al del presidente Alberto Fernández, como el del presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Perú, de Pedro Castillo.