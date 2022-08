Presidentes de Centroamérica eligen este jueves a Secretario General del SICA

El Sistema Centroamericano de Integración Económica (SICA) convocó a los presidentes y jefes de Estado para elegir al nuevo Secretario General Werner Vargas, propuesto por Daniel Ortega

El Sistema Centroamericano de Integración Económica (SICA) ha convocado a una reunión virtual de presidentes para elegir al nuevo Secretario General. El encuentro se realizará este jueves 11 de agosto.

“Que es competencia de la reunión de presidentes nombrar a un Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana, por un periodo de cuatro años, para desempeñar las funciones establecidas en el artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa”, se lee en el primer inciso de la carta enviada a los gobiernos centroamericanos.

“El mandato 6 de la Declaración de San José, emitida el día 29 de junio de 2017 durante la XLIX reunión ordinaria de jefes de Estado y de los países miembros del SICA, en la cual se estableció que la elección del Secretario General del SICA atienden el principio de rotación y estableciéndose que el nuevo periodo corresponde a la República de Nicaragua, para continuar posteriormente el orden de rotación de la presidencia Pro Tempore”, añade el documento.

El SICA también detalló en el documento que ya se realizó el proceso de “entrevista” a los candidatos de las ternas propuestas, en donde llegaron a un acuerdo de apoyar por “consenso el nombramiento del señor Werner Isaac Vargas Torres para Secretario General para el periodo 2022-2026”, se lee en la carta del SICA enviada a los gobiernos.

Costa Rica: Apoyo a candidato no es apoyar a Ortega

El canciller de Costa Rica, Carlos André Tinoco, dijo que su país sigue manteniendo el apoyo a Werner Vargas, candidato de Daniel Ortega para ocupar la secretaría del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y explicó que tras las críticas recibidas sobre el apoyo del gobierno de Rodrigo Chaves a Vargas, no significa que la vecina del sur apoye al régimen.

En un artículo de opinión publicado en el Diario Extra de Costa Rica, el canciller lamenta que 153 millones de dólares en cooperación internacional para los países centroamericanos están varados por la falta de secretario general.

“Unos $153 millones de cooperación internacional para Centroamérica están varados, sin poder ejecutarse. La razón de su estancamiento obedece a que el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) está acéfalo desde julio de 2021, y la ejecución de esos recursos para nuestra región dependen de la firma del Secretario General del SICA”, escribió Tinoco en su artículo de opinión.

“El hecho de que el candidato a ocupar ese puesto sea un diplomático nicaragüense no es ninguna ocurrencia, no responde a una decisión apresurada ni es un apoyo a Daniel Ortega. Así se acordó en los años 2013 y 2017 en las reuniones de Presidentes del SICA. Si bien el sistema de rotación de la Secretaría no se encuentra consignado en el Protocolo de Tegucigalpa, sí está establecido en los acuerdos vinculantes producto de las Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno, en los que claramente se señala que corresponde a Nicaragua el turno de elegir al candidato para el período 2021-2025. El proceso para hacer efectivo dicho nombramiento ha sido un largo camino de consultas diplomáticas rigurosas y en aras de procurar el bienestar para la región”, sostuvo Tinoco.

El canciller costarricense dijo que “es completamente falso afirmar que la elección del candidato Werner Vargas sea un espaldarazo a Daniel Ortega. Costa Rica mantiene su condena a la violación de Derechos Humanos que ocurre en Nicaragua. Nos preocupan los presos políticos y sus familiares, la falta de libertad de prensa y otros aspectos que han sido resueltos por los Organismos Internacionales, cuyas resoluciones hemos apoyado enérgicamente”, detalló el funcionario.